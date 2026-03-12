CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Первый Бит» помог застройщику L-Town автоматизировать контроль себестоимости проектов и сократить ручной ввод на 30%

ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал управление стоимостью проектов для компании «Эльтаун Девелопмент» – девелопера проекта L-Town, включающего индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, коммерческую недвижимость и городскую инфраструктуру. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Результат позволил сократить ручной ввод данных на 30%, полностью устранить дублирование информации и минимизировать ошибки. Результат обеспечил согласованность данных на всех уровнях – от отдельной строительной задачи до общего финансового результата компании.

Девелопер L-Town использовал типовую версию программы «БИТ.Строительство», но рост количества проектов привёл к увеличению ручных операций. Планы и сметы формировались отдельно от фактических данных, что замедляло процесс и становилось источником ошибок. Требовалось решение, которое объединило бы все этапы проектной работы для поддержки принятия решений в общий жизненный цикл – от планирования через выполнение и учет к анализу.

Специалисты челябинского офиса «Первого Бита» предложили девелоперу расширить функционал за счёт интеграции отраслевого и финансового контуров в состав «БИТ.Строительство»: подключения модулей «Управление строительными проектами» (УСП), «Снабжение и склад» и «Управленческий учет».

Ключевым элементом стала настройка автоматического обмена данными между УСП и подсистемой бюджетирования. Тем самым обеспечили жизненный цикл проектной работы единой базой аналитики, где ключевыми являются: проект, номенклатурная группа, центр финансовой ответственности (ЦФО) и сценарий бюджетирования.

Кроме того, в подсистеме бюджетирования реализован механизм автоматического распределения общих плановых финансовых затрат проекта. Формирование бюджета доходов и расходов (БДР) осуществляется в разрезе номенклатурных групп с последующей детализацией до видов работ.

Результат позволяет формировать плановые данные тремя способами – прямым вводом или загрузкой данных из таблиц, или автоматической трансляцией из смет в УСП. Фактические затраты поступают автоматически из модулей учёта операций и снабжения. Руководство получило специализированные отчёты, позволяющие в реальном времени сравнивать сметные показатели с фактическими расходами в детализации по статьям, проектам и номенклатурным группам.

«Раньше сводить плановые и фактические данные приходилось вручную, это отнимало время и часто приводило к неточностям. Теперь у нас есть моментальный доступ к консолидированной информации по стоимости проектов. Мы видим отклонения сразу и можем быстро принимать корректирующие меры», – отметила руководитель экономической службы компании «Эльтаун Девелопмент» Мария Бурцева.

«Для L-Town мы связали разрозненные процессы в единый автоматизированный цикл, превратив данные из отчётов в инструмент оперативного управления. Компания перешла на принципиально новый уровень контроля себестоимости строительных проектов», – сказал руководитель проектов интегратора «Первый Бит» в Челябинске Александр Рындя.

