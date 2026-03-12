CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новые наушники Ugreen уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку наушников Ugreen. К заказу доступны Ugreen HiTune H6 Magic с уникальным сенсорным дисплеем на кейсе, модель Ugreen ClipBuds Pro с трендовой открытой конструкцией-клипсой для спорта и бюджетная модель Ugreen HiTune A3 в классическом дизайне. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По итогам 2025 г. рынок наушников в России обновил пятилетний рекорд: продано 37 млн устройств на 82 млрд руб. Ключевой тренд — бум доступных беспроводных TWS-моделей, которые стали массовым аксессуаром для повседневных задач. Из-за смещения спроса в бюджетный сегмент средний чек составил всего 2,2 тыс. руб. За последний год покупатели выбирали модели с оптимальным сочетанием цены, стабильности связи и комфорта.

Беспроводные наушники Ugreen HiTune H6 Magic WS216 — бюджетные TWS-наушники, главной особенностью которых является зарядный кейс с полноцветным сенсорным дисплеем. Он не только показывает уровень заряда, время и статус подключения, позволяет управлять музыкой, переключать режимы активного шумоподавления, выбирать настройки, менять обои. Сами наушники с легкой эргономичной посадкой поддерживают кодек LDAC и стандарт Hi-Res Audio Wireless для детального звука, а также предлагают настраиваемые сенсорные жесты управления, пространственные эффекты и функцию поиска, обеспечивая неожиданно богатый функционал и качество для своей цены.

ugreen_700.jpg
На российском рынке представлена новая линейка наушников Ugreen

Беспроводные наушники Ugreen ClipBuds Pro имеет популярную в этом сезоне форму в виде клипс, надежно фиксируются на ухе благодаря мягкой дужке, при этом не имеют силиконовых амбушюров. Модель поддерживает кодек LDAC для качественного звука, оснащена активным шумоподавлением, тремя микрофонами и предлагает до 10 часов автономной работы от одного заряда (в сумме с кейсом — около 40 часов). Управление и настройка эквалайзера, поиск и смена предустановок осуществляются через приложение Ugreen.

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL Цифровизация

Беспроводные наушники Ugreen HiTune A3 — классический базовый вариант для прослушивания музыки и рабочих задач. Подходят для комфортного повседневного использования, звонков и спорта благодаря удобной посадке, защите от влаги IPX5 и длительной автономности до 35 часов работы с кейсом. Модель оснащена активным шумоподавлением, пространственным звуком и сенсорным управлением.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: Ugreen HiTune H6 Magic WS216 – 5,99 тыс. руб., Ugreen ClipBuds Pro – 3,99 тыс. руб. и Ugreen HiTune A3 – 1,99 тыс. руб.

