На терминале ГК «ФинИнвест» в Новосибирске заработали краны на дистанционном управлении с помощью системы Solvo.TOS

На железнодорожном терминале ТЛЦ «Сибирский» были внедрены три новых козловых крана на рельсовом ходу. Оператор управляет ими дистанционно с помощью системы Solvo.TOS, которая автоматически выдаёт задания технике и контролирует их выполнение. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Транспортно-логистический центр «Сибирский» в составе ГК «ФинИнвест» – крупный железнодорожный терминал в Новосибирске, специализирующийся на перевалке контейнерных грузов. Он может обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки, а пропускная способность объекта к 2026 г. достигла 600 тыс. TEU.

Для того, чтобы обработать растущие объёмы грузопотоков, в феврале 2026 г. на терминале были внедрены козловые краны с дистанционным управлением. Они выполняют задания по перемещению грузов, не требуя присутствия человека на площадке: рабочие места крановщиков находятся удалённо. Контроль за работой кранов ведётся с помощью системы видеонаблюдения, которая выводит на мониторы все ключевые обзорные точки. Оператор видит всё происходящее на площадке и выдаёт технике задания с помощью системы управления терминалом Solvo.TOS. Получив команду, кран самостоятельно едет в нужное место, позиционируется и по сигналу оператора захватывает контейнер спредером, чтобы переместить его в заданную точку.

В данный момент на площадке ТЛЦ «Сибирский» работает три RMG-крана. За счёт автоматизации обработка грузов производится ритмично и быстро, а нагрузка на оперативный персонал пропорционально снижается. Управляя перемещением грузов не из кабины крана, а перед мониторами на рабочем месте в офисе, оператор меньше устаёт и реже совершает ошибки, поэтому работа терминала меньше подвержена влиянию человеческого фактора. Кроме того, использование техники с высокой степенью автономности снижает потребность в дополнительном оперативном персонале: один крановщик может управлять сразу тремя кранами, попеременно переключаясь между ними.

«Эффективная работа терминала в значительной степени зависит от точности операций и максимальной безопасности на площадке. Интеграция Solvo.TOS с дистанционно управляемой техникой позволяет нам выстраивать именно такую модель работы: все производственные процессы синхронизированы внутри общего цифрового контура, поэтому терминал функционирует как единое целое – без простоев, задержек и сверхнагрузок», — сказал Виталий Потапов, заместитель генерального директора ООО «Логопер».

Технику на дистанционном управлении используют крупнейшие в мире контейнерные терминалы: так, в порту Яншань одновременно работает более 250 автономных кранов и тележек. Тем не менее, использовать инновации на практике удаётся далеко не всем. По данным исследования Port Economics, Management and Policy (PEMP) за 2024 г., доля частично или полностью автоматизированных терминалов в мире составила всего 8,3%. В числе прочего это связано с недостаточным уровнем цифровизации: в отсутствие зрелой системы управления терминалом (TOS) внедрение дистанционно управляемых кранов будет сопряжено с различными технологическими и финансовыми рисками.

«Автоматизированная техника, IoT-устройства, решения на основе ИИ и машинного обучения требуют наличия зрелой TOS, способной обеспечить как надёжную интеграцию с IT-ландшафтом терминала, так и сквозное управление процессами. Мы последовательно развиваем Solvo.TOS в логике концепции “Порт 4.0”: наша система – это цифровое ядро терминала, готовое к работе с ключевыми современными технологиями», — сказал Армен Ерицян, заместитель генерального директора по автоматизации грузовых терминалов и портов, «Солво».