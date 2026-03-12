«Гравитон» запускает серийное производство уникальных отечественных сетевых карт NIC-GSFP-M201 с интерфейсом M.2

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявляет о завершении разработки и старте серийного выпуска новых сетевых карт NIC-GSFP-M201. Решение официально внесено в реестр Минпромторга России и уже доступно для заказа. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Сетевая карта NIC-GSFP-M201 выполнена в уникальном для отечественного рынка форм-факторе для интерфейса M.2 (A/E) на гибком кабеле. Такая архитектура позволяет интегрировать высокоскоростные оптические интерфейсы в устройства с плотной компоновкой, включая моноблоки, мини-ПК и серверные платформы, где установка стандартных PCIe-плат конструктивно невозможна.

Новинка ориентирована на создание защищенных и производительных каналов связи в критической информационной инфраструктуре. Благодаря использованию слота SFP решение обеспечивает заказчикам беспрецедентную гибкость в выборе типа модуля в зависимости от требуемой дальности передачи данных, которая может варьироваться от 550 метров до 100 километров. Использование оптоволоконных линий гарантирует высочайшую помехозащищенность и стабильность сигнала даже в условиях сильных электромагнитных наводок.

В комплект поставки включены сменные планки различных размеров, что делает устройство универсальным как для компактных корпусов длиной 79,2 мм, так и для полноразмерных моноблоков. Расширенный температурный диапазон работы компонентов и поддержка современных сетевых протоколов обеспечивают легкую интеграцию карты в существующие ИТ-ландшафты на базе российских операционных систем.

Сетевые карты NIC-GSFP-M201 найдут широкое применение в государственном секторе, кластерах виртуализации и системах сетевого хранения данных (NAS). Компактное исполнение и соответствие строгим требованиям регуляторов делают их оптимальным выбором для модернизации рабочих мест на предприятиях с жесткими стандартами безопасности передачи данных.

Продукт уже доступен для заказа через партнерскую сеть компании «Гравитон». Сетевые карты поставляются как самостоятельные комплектующие, при этом SFP-модули подбираются индивидуально под конкретные задачи и бюджет проекта.

«NIC-GSFP-M201 расширяет возможности интеграции высокоскоростных сетевых интерфейсов в компактные вычислительные системы. Благодаря форм-фактору M.2 и поддержке SFP-модулей решение обеспечивает гибкость построения оптических каналов связи и может применяться в инфраструктуре с повышенными требованиями к надежности и безопасности передачи данных», — сказал Алексей Солдатов, руководитель отдела компонентов «Гравитон».