ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области

«Ростелеком» и ЕВРАЗ завершили второй этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры холдинга — Качканарского горно-обогатительного комбината. Единое защищенное цифровое пространство позволит ускорить темпы автоматизации процессов производства, охраны труда и промышленной безопасности, а также повысить операционную эффективность благодаря управлению на основе данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Корпоративная сеть закрытой сотовой связи Private LTE охватывает две фабрики: обогатительную и окускования, а также все карьеры комбината. На первом этапе в карьерах появились девять базовых станций связи. На втором — в эфир введены две дополнительные вышки и несколько Indoor-секторов внутри корпусов фабрик для обеспечения стабильной и качественной передачи данных в условиях, где традиционные технологии часто оказываются ненадежными.

Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал»: «Благодаря созданной инфраструктуре мы не только оптимизируем производственные процессы, но и выводим управление предприятиями на качественно новый уровень. Бесшовная связь и передача данных от карьеров до обогатительных фабрик предоставляют возможности для повышения операционной эффективности и безопасности. Теперь мы можем в реальном времени отслеживать ключевые показатели, быстро реагировать на изменения для принятия оптимальных решений».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Проект для ЕВРАЗа — уникальный не только для Свердловской области, но и для всего Урала. Он продолжает нашу стратегию внедрения цифровых технологий в тяжелую промышленность. Indoor-система устранила проблему "последней сотни метров" — этапа, когда сигнал подается напрямую на устройства внутри помещений. Раньше здесь возникали сложности: стены, оборудование и другие препятствия ослабляли передачу, делая связь ненадежной. Теперь мы обеспечили стабильное покрытие внутри производственных зданий, что позволяет внедрять автоматизацию и мониторинг в реальном времени. Успех этого проекта станет основой для тиражирования аналогичных решений на других промышленных объектах Урала и России. Мы видим огромный потенциал в цифровизации тяжелой промышленности и готовы помочь предприятиям повысить их эффективность, безопасность и конкурентоспособность».

Закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использованием технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT на территории Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области «Ростелеком» и ЕВРАЗ начали строить и запустили в 2024 г.