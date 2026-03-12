CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей

Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

В стране представлена развитая сеть банков и микрофинансовых компаний, что обусловлено быстрым темпом роста населения и высоким спросом на кредитные продукты. Финансовое положение большей части нигерийцев остается сложным и заемные средства для них — это востребованный инструмент. В 2025 г. общий объем потребительских кредитов в Нигерии оценивался примерно в $2,6 млрд. Значительную долю в этом объеме занимают микрозаймы — к ним чаще всего обращаются нигерийцы, у которых нет доступа к банковским продуктам.

CyberCollect Ltd предложит рынку Нигерии автоматизированные решения, которые снизят себестоимость взысканий и повысят эффективность возврата долгов. Среди инструментов — чат-боты и голосовые генеративные роботы с персонализированными механиками взаимодействия, основанными на анализе клиентского профиля. Решения позволят совершать тысячи касаний с разными клиентами ежедневно, ускоряя взыскание без привлечения дополнительных сотрудников. Автоматизированный подход способен трансформировать культуру финансового рынка Нигерии, выработав кредитную грамотность населения и снизив дефолтные риски компаний-партнеров.

Сегодня объем просроченных долгов (NPL) в стране составляет 30–35% от общего портфеля потребительских кредитов. Система взыскания в стране развита слабо и в основном строится на ручном обзвоне должников, а в отдельных случаях на применении устоявшейся практики debt shaming — осуждения или давления на человека, его родственников и друзей из-за долгов. К судебной практике кредитные организации прибегают крайне редко — это финансово невыгодно из-за малых сумм займов. Коллекторская деятельность оказалась в своеобразном тупике, когда привычные инструменты уже не приносят эффекта, а к развитию технологичных решений рынок еще не пришел.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

«Мы видим большой потенциал развития коллекторского направления в Нигерии. Эта страна имеет высокий спрос на финансовые продукты и эффективные методы взыскания долгов. Cyberbird обладает современными технологиями, которые оптимизируют взыскательную деятельность компаний-партнеров, а также позволят улучшить общую платежную дисциплину заемщиков», — отметил сооснователь и член совета директоров Cyberbird Fintech Group Валерий Бабушкин.

CyberCollect Ltd выступит технологичным партнером для локальных коллекторских агентств и предложит не только конкретные инструменты, но и эффективные стратегии взыскания с разных типов клиентов. Data-driven подход станет основой для формирования персонализированных коммуникаций с каждым заемщиком. Опираясь на опыт и успешные практики Cyberbird на российском рынке взыскания, CyberCollect Ltd планирует построить сбалансированную систему взаимодействия кредитных организаций Нигерии и их клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

В России разрешат обучать ИИ на авторских материалах без разрешения автора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837