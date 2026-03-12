Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей

Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

В стране представлена развитая сеть банков и микрофинансовых компаний, что обусловлено быстрым темпом роста населения и высоким спросом на кредитные продукты. Финансовое положение большей части нигерийцев остается сложным и заемные средства для них — это востребованный инструмент. В 2025 г. общий объем потребительских кредитов в Нигерии оценивался примерно в $2,6 млрд. Значительную долю в этом объеме занимают микрозаймы — к ним чаще всего обращаются нигерийцы, у которых нет доступа к банковским продуктам.

CyberCollect Ltd предложит рынку Нигерии автоматизированные решения, которые снизят себестоимость взысканий и повысят эффективность возврата долгов. Среди инструментов — чат-боты и голосовые генеративные роботы с персонализированными механиками взаимодействия, основанными на анализе клиентского профиля. Решения позволят совершать тысячи касаний с разными клиентами ежедневно, ускоряя взыскание без привлечения дополнительных сотрудников. Автоматизированный подход способен трансформировать культуру финансового рынка Нигерии, выработав кредитную грамотность населения и снизив дефолтные риски компаний-партнеров.

Сегодня объем просроченных долгов (NPL) в стране составляет 30–35% от общего портфеля потребительских кредитов. Система взыскания в стране развита слабо и в основном строится на ручном обзвоне должников, а в отдельных случаях на применении устоявшейся практики debt shaming — осуждения или давления на человека, его родственников и друзей из-за долгов. К судебной практике кредитные организации прибегают крайне редко — это финансово невыгодно из-за малых сумм займов. Коллекторская деятельность оказалась в своеобразном тупике, когда привычные инструменты уже не приносят эффекта, а к развитию технологичных решений рынок еще не пришел.

«Мы видим большой потенциал развития коллекторского направления в Нигерии. Эта страна имеет высокий спрос на финансовые продукты и эффективные методы взыскания долгов. Cyberbird обладает современными технологиями, которые оптимизируют взыскательную деятельность компаний-партнеров, а также позволят улучшить общую платежную дисциплину заемщиков», — отметил сооснователь и член совета директоров Cyberbird Fintech Group Валерий Бабушкин.

CyberCollect Ltd выступит технологичным партнером для локальных коллекторских агентств и предложит не только конкретные инструменты, но и эффективные стратегии взыскания с разных типов клиентов. Data-driven подход станет основой для формирования персонализированных коммуникаций с каждым заемщиком. Опираясь на опыт и успешные практики Cyberbird на российском рынке взыскания, CyberCollect Ltd планирует построить сбалансированную систему взаимодействия кредитных организаций Нигерии и их клиентов.