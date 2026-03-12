«АМТ-Груп» внедрила систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия

«АМТ-Груп», отечественный интегратор ИТ- и телекоммуникационных решений, решений в области информационной безопасности и цифровизации производственных процессов, объявила о завершении внедрения локальной (объектовой) системы оповещения (ЛСО) на двух опасных производственных объектах крупного нефтедобывающего предприятия страны.

Решение реализовано в строгом соответствии с федеральными нормативными требованиями, включая 116-ФЗ, 68-ФЗ, Постановление Правительства РФ №769, а также решениями МЧС и Минцифры РФ.

Созданная система автоматизирует процессы предупреждения, координации действий и ликвидации угроз при техногенных авариях или стихийных бедствиях на опасных производственных объектах.

В основе системы лежит программно-технический комплекс (ПТК), разработанный и внедренный «АМТ-Груп». Главная задача ПТК — доставка сигналов оповещения и экстренной информации как в автоматическом, так и в ручном режиме до: руководящего состава сил гражданской обороны, органов управления объектового звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и персонала организации, эксплуатирующей объект; объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных, сил гражданской обороны; единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения; руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения; людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.

Архитектурно ЛСО состоит из нескольких инфраструктурных и прикладных подсистем, подсистема управления построена на базе решения П-166М производства «Азимут». ЛСО интегрирована с диспетчерскими службами муниципальных систем оповещения населения (МАСЦО) нескольких административно-территориальных единиц региона из-за территориальной распределенности объектов ЛСО. За счет такой интеграции реализована возможность независимого запуска компонентов системы по сигналам от соответствующих служб МАСЦО.

Для оповещения (привлечения внимания) персонала, находящегося в момент подачи сигналов ЛСО в помещениях с повышенным уровнем шума, установлены взрывобезопасные светозвуковые оповещатели.

Дальнейшими направлениями развития ЛСО определены: обеспечение запуска системы в автоматическом режиме, добавление резервных компонентов системы, организация интеграции с корпоративными системами связи, масштабирование на другие объекты компании.

«Эффективность функционирования ЛСО напрямую зависит от качества проектирования и внедрения, поэтому при реализации проектов такого направления мы организуем работы по профильным стандартам согласно требованиям регуляторов», – отметил Алексей Жирнов, директор департамента коммуникационных решений «АМТ-Груп».

«Экономическая эффективность ЛСО заключается в минимизации ущерба населению, бизнесу и деловой репутации компании при возникновении ЧС за счет оперативного информирования подразделений, отвечающих за предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. ЛСО способствуют повышению непрерывности бизнеса, снижают риски юридических последствий, связанных с несоблюдением федеральных и отраслевых норм, превращая, таким образом, затраты в инвестиции в устойчивость и надежность компаний ТЭК», – сказал Валерий Соболев, директор по развитию бизнеса «АМТ-Груп».