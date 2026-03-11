CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России создали платформу для объединения разрозненных ИТ-систем бизнеса и государства

Российская ИТ-компания «Т19» создала инфраструктурную платформу SOIL (System Orchestration & Integration Layer), предназначенную для объединения и интеграции разрозненных корпоративных и государственных ИТ-систем. Разработчик получил статус резидента «Аэрокосмической инновационной долины». Об этом CNews сообщили представители «Т19».

Проект соответствует задачам импортозамещения, формируя отечественную инфраструктурную основу для построения, интеграции и эксплуатации критически важных ИТ-систем.

«Платформа ориентирована на организации со сложившейся ИТ-инфраструктурой, где используется множество внутренних систем, созданных в разное время, на разных технологических стеках и разными подрядчиками. Фрагментированность такого ИТ-ландшафта остается одной из ключевых проблем как для государственного сектора, так и для крупного бизнеса: она увеличивает стоимость сопровождения, усложняет интеграцию данных и замедляет внедрение новых цифровых сервисов», — сказал технический директор «Т19» Александр Соловьев.

По его словам, SOIL формирует единый инфраструктурный слой, который встраивается в существующий ИТ-контур без необходимости полной переработки действующих систем. Платформа стандартизирует жизненный цикл сервисов, интеграцию, управление конфигурацией и наблюдаемость, обеспечивая централизованную эксплуатацию распределённых решений. Это позволяет сократить сроки внесения изменений, снизить нагрузку на команды сопровождения и уменьшить совокупную стоимость владения ИТ-ландшафтом, уточнил он.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Статус резидента «Аэрокосмической инновационной долины» открывает для компании возможности ускоренного развития продукта, подготовки пилотных внедрений и выстраивания кооперации с технологическими партнерами и индустриальными заказчиками.

«Получение статуса резидента «Аэрокосмической инновационной долины» — это подтверждение значимости платформенного подхода к развитию цифровой инфраструктуры. Для нас это возможность ускорить промышленную доработку SOIL, расширить сферу ее применения и перейти от точечных проектов к системному масштабированию лицензируемого продукта», — сказал Соловьев.

