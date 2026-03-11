CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура
|

Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3

Компания «ИнфоТеКС» подтвердила корректную совместную работу программного модуля доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 с российскими серверами «Тринити» поколения М8.

ViPNet SafeBoot 3 — новое поколение программного модуля доверенной загрузки, сертифицированного по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль создает точку доверия к аппаратной платформе, ее компонентам и загружаемой операционной системе, защищая сервер от атак на BIOS и несанкционированного доступа на этапе загрузки.

Установку модуля ViPNet SafeBoot 3 на серверах «Тринити» можно использовать для защиты аппаратных платформ в соответствии с требованиями регуляторов к информационным системам, содержащим персональные данные, государственным информационным системам, критическим информационным системам, а также при построении систем с использованием средств криптографической защиты информации.

«Совместимость серверов «Тринити» с ViPNet SafeBoot 3 позволяет выполнять безопасную загрузку операционной системы на платформу в архитектурах x86, локально, по сети и в виртуальных средах. Модуль разграничивает доступ пользователей к серверам с поддержкой AD/LDAP, защищает UEFI BIOS от современных атак и контролирует неизменность аппаратных компонентов и программной среды. Все это в совокупности обеспечивает комплексную защиту на различных уровнях ИТ-систем», — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити».

«Возможность встроить ViPNet SafeBoot 3 и добиться полной совместимости с серверами «Тринити» — это прекрасное событие для наших заказчиков, которые часто спрашивают про поддержку отечественных серверных платформ. Нашими компаниями проведена большая работа по интеграции, результатом которой стала возможность поставки ViPNet SafeBoot 3 как в предустановленном виде, так и в виде пользовательских инструкций для собственноручной установки», — отметил Иван Кадыков, руководитель продуктового направления компании «ИнфоТеКС».

Программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 входит в реестр российского ПО Минцифры России. Серверы «Тринити» поколения М8 внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837