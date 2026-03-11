CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РБК расширил количество предлагаемых клиентам подписок на базе решения Forward

Компания Forward, разработчик BSS/OSS платформ для телекоммуникаций, финансового сектора и мультимедиа, сообщает, что на базе платформы Forward внедрена конвергентная подписная модель на информационные и образовательные продукты группы компаний РБК. За счет функциональности решений Forward медиахолдинг запустил подписку «Школы управления» РБК помимо ранее запущенной подписки на РБК. Об этом CNews сообщили представители Forward.

«Бесшовное решение платформы Forward, реализованное на базе трех специализированных модулей, обеспечивает медиахолдингу РБК технологическое преимущество — возможность быстро объединять разные сервисы в одном предложении. Это дает компании новые инструменты для удержания и расширения аудитории, а клиентам — удобство и ценность конвергентного формата», — сказал Максим Сысоев, исполнительный директор ИТ-компании Forward.

В составе платформы Forward на этом проекте были внедрены следующие модули:

– Конвергентный биллинг решение Forward Billing позволил объединить в рамках одной подписки самые разные услуги — даже если для них используются специфические модели тарификации и они предоставляются независимыми провайдерами. Для пользователей это означает простоту и удобство единого платежа, а для медиакомпании — возможность быстро выводить на рынок новые пакеты услуг без сложных интеграций и длительных доработок. При этом задача биллинга заключается не только в том, чтобы корректно тарифицировать услуги по единой цене, но и в том, чтобы автоматически распределять начисления между всеми участниками для правильного финансового учета.

– Продуктовый каталог FW Product Catalog позволил централизованно управлять номенклатурой самых разных услуг — как собственных, так и партнерских, — независимо от их природы и принадлежности. В результате медиакомпания получила возможность формировать комплексные предложения для клиентов, комбинируя различные сервисы, включая конвергентные пакеты. При этом система поддерживает гибкое ценообразование: можно создавать прайс-листы для отдельных целевых групп, управлять доступностью предложений и настраивать персонализацию. Например, определенный продукт или сервис можно показывать только клиентам, которые соответствуют заданным критериям — возрасту, образованию или профессии.

– Система управления активацией услуг FW Service Provisioning обеспечила полный цикл исполнения заказа (Order Fulfillment) и взял на себя весь комплекс управления конвергентными продуктами. Даже если услуги внутри одного предложения работают на разных core-платформах и требуют уникальной логики исполнения, Система автоматически выстраивает корректную последовательность действий и гарантирует их бесшовное выполнение. Для бизнеса это означает быстрый запуск новых пакетов без риска сбоев и лишних затрат на интеграцию.

«На рынке подписных сервисов конвергенция становится ключевым трендом. В нашем случае мы имеем возможность оперативно дополнять пакет подписки новыми услугами, сохраняя удобство для клиента и прозрачность для бухгалтерии избегая дополнительных затрат на доработку биллинга и интеграцию ИТ-систем», — сказал Антон Терехов, коммерческий директор РБК.

