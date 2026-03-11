Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok

«Базальт СПО» и «РТСофт-ВС» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 11» с российскими промышленными безвентиляторными компьютерами Blok. Об этом CNews сообщил представитель «РТСофт-ВС».

Тестирование на корректность работы проводилось на изделиях серии Blok на базе встраиваемых мобильных микропроцессоров 13 поколения Intel Core i7 поколения Raptor Lake. Результаты зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости.

«Мы продолжим работу с "Базальт СПО" по обеспечению совместимости на перспективных линейках Blok с микропроцессорами 14 и 15 поколений Intel Core Ultra. Цель – предоставить отечественным разработчикам промышленных систем современный и надежный программно-аппаратный комплекс по бюджетным ценам с высоким уровнем клиентского сервиса. Мы хотим создать условия, в которых бизнес наших клиентов станет максимально эффективным и конкурентоспособным», — сказал Александр Ковалев, директор по развитию бизнеса «РТСофт-ВС».

«Альт Рабочая станция 11» — операционная система для организации рабочих мест сотрудников компаний и частных пользователей. ОС поддерживает современное оборудование, содержит большой набор офисных приложений и совместима с большим количеством прикладных программ, включая SCADA-системы, САПР, CRM-системы и т.д. Включена в Единый реестр российского ПО (№1292).

Российские безвентиляторные промышленные компьютеры серии Blok предназначены для создания встраиваемых систем с длительным жизненным циклом, с рабочим температурным диапазоном вплоть до -40…+70 оС. Они разработаны и произведены в России в рамках стандартов атомной энергетики и ГОСТ РВ. Гарантия на аппаратные платформы Blok от 3 до 7 лет. Изделия сертифицированы, производятся серийно в рамках TÜV ISO 9001:2015 с литерой «О1».