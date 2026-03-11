CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk

Компании «Алми Партнер» и Naumen объявили об успешном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с программным обеспечением Naumen Service Desk. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут работать в единой инфраструктуре.

Использование Naumen Service Desk в среде «АльтерОС» обеспечивает корректную работу всех ключевых функций, включая регистрацию, обработку и контроль обращений пользователей, запросы на обслуживание. Решение позволяет централизованно управлять сервисными процессами и поддерживать их соответствие установленным стандартам для территориально распределённых организаций без дополнительных доработок.

Совместимость помогает заказчикам строить корпоративную ИТ-инфраструктуру на базе отечественного ПО и автоматизировать процессы управления ИТ-услугами и сервисными подразделениями для организаций любого масштаба.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Naumen Service Desk — программный продукт для автоматизации процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на предприятиях. Решение поддерживает сервисную модель управления и применяется для организации работы ИТ-подразделений и других внутренних сервисных служб.

«Совместимость с Naumen Service Desk позволяет "АльтерОС" выступать в роли среды функционирования как клиентской, так и серверной части для организации процесса управления ИТ-услугами в государственных и корпоративных инфраструктурах. Мы предлагаем клиентам проверенные отечественные решения, которые обеспечивают эффективную работу — от регистрации инцидентов до автоматизации изменений без каких-либо компромиссов по производительности и безопасности. Это особенно актуально для территориально распределённых компаний, где нужна надёжная и масштабируемая система», — отметил Станислав Орлов, технический директор «Алми Партнер».

Марина Баталова, директор по специальным проектам Naumen, сказала: «Партнерство Naumen и "Алми Партнер" играет значимую роль в развитии российского программного обеспечения в условиях импортозамещения и укреплении экосистемы российских решений. Наше сотрудничество позволяет предлагать клиентам комплексные и эффективные продукты, что снижает риски несовместимости и упрощает переход с зарубежного ПО. Совместимость Naumen Service Desk с "АльтерОС" окажет помощь нашим клиентам по внедрению ITSM-системы без дополнительных интеграций и рисков, повысит эффективность сервисного обслуживания и соблюдение строгих требований российских регуляторов».

