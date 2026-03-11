CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил сеть в кожевенно-обувной столице Кировской области

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в крупном центре кожевенно-обувной промышленности Кировской области. Инженеры оператора увеличили зону покрытия и ускорили мобильный интернет до 75 Мбит/с в поселке городского типа Вахруши, где проживает около 9 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вахруши входят в топ-100 поселений региона, где объем интернет-трафика на одного абонента выше, чем в среднем по области. Всего за год этот показатель вырос здесь на 10% и составляет более 50 ГБ на пользователя в месяц. При этом среднемесячная продолжительность голосовых вызовов на абонента увеличилась на 20%, превысив 370 минут.

Новый объект связи стал ответом на растущую нагрузку в мобильной сети. Он поможет повысить скорость мобильного интернета даже в вечерний период и в праздничные дни, когда традиционно наблюдается рост передачи данных и голосового трафика. Кроме этого, в юго-западной части увеличится территория устойчивого сигнала, включая жилые массивы и прилегающие садовые товарищества.

«Мы видим, что в небольших промышленных центрах, где сосредоточены производственные мощности, жители используют мобильный интернет не только для личных целей, но и для ведения бизнеса. Это меняет экономическую динамику поселка, делает его более открытым к новым возможностям, которые дает мобильный интернет, — сказал Александр Максимов, директор «МегаФона» в Кировской области. — Работы по развитию сети в поселке Вахруши проведены в рамках программы по улучшению покрытия в населенных пунктах с высокой плотностью экономической активности. Наша цель — не просто обеспечить связь, а создать условия для устойчивого развития территорий, когда технологии повышают уровень жизни».

Вахруши являются не только известным центром по переработке кожи и производству обуви. Здесь расположен жилой особняк купца Вахрушева, который построен по проекту вятского архитектора Ивана Чарушина. Этот дом, напоминающий замок, до сих пор считается визитной карточкой поселка и привлекает туристов. Для путешественников стабильная связь и устойчивое покрытие станут дополнительным элементом комфортного пребывания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837