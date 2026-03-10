Zdorovyak.com: бесплатный генератор умных сайтов и чат-ботов для бизнеса.

Команда российских ИT-специалистов представила новый инструмент для автоматизации продаж и поддержки — платформу Zdorovyak.com. Сервис дает возможность маркетологам и предпринимателям всего за пять минут развернуть умный чат-бот или сгенерировать посадочную страницу. Созданный ИИ-агент умеет самостоятельно формировать контент, продавать товары и непрерывно консультировать посетителей, строго придерживаясь информации о вашей компании.

Ключевая особенность проекта Zdorovyak.com заключается в отсутствии порога входа: для работы с сервисом не нужно уметь писать код. Чтобы запустить своего цифрового сотрудника, достаточно зарегистрироваться, задать ему поведенческую роль (к примеру, «вежливый менеджер по продажам») и загрузить обучающие материалы. В качестве источника знаний подойдут обычные документы (PDF, DOCX, TXT), прайс-листы, инструкции или выгрузки с частыми вопросами (FAQ). Более того, нейросеть способна показывать клиентам в чате фотографии товаров, если сопроводить изображения кратким описанием.

На данный момент система предлагает два формата взаимодействия:

1. AI Site (ИИ-Сайт) — динамичная веб-страница, которая адаптирует и выдает контент прямо во время диалога с пользователем. Это решение для сайтов-визиток и промо-лендингов. Пользователи платных тарифов могут привязать к такому сайту собственный домен.

2. AI WebChat (ИИ-Веб-Чат) — интеллектуальный виджет, который интегрируется в любой действующий интернет-магазин или портал с помощью короткого скрипта (HTML-кода) и берет на себя все диалоги с посетителями.

На обработку загруженных документов и первичное обучение нейросети уходит около 10–15 минут, после чего бот полностью готов к интеграции. Если ассортимент или условия работы меняются, базу данных можно быстро отредактировать и переобучить ИИ-агента всего одним кликом.

В дополнение к основным функциям, Zdorovyak.com обеспечивает владельцам бизнеса доступ к архиву диалогов для изучения клиентского спроса и предоставляет глубокую аналитику. Для более сложных задач предусмотрена привязка ИИ-помощника к Telegram и открытый API для интеграции во внутренние ИT-системы компании.

Базовый набор инструментов предоставляется без абонентской платы. Протестировать нейросеть в действии и собрать своего первого виртуального агента можно уже сегодня.