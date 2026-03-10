CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

СВЭП спроектировал обновление участка энергосистемы «ЗапСибНефтехима» с помощью 3D-моделирования

Компания «Средневолжскэлектропроект» (СВЭП) приняла участие в реконструкции системы электроснабжения производств на нефтехимическом комплексе по производству базовых полимеров «ЗапСибНефтехим» (входит в компанию СИБУР). Специалисты СВЭП разработали решения по реконструкции существующих подстанций 10/0,69/0,4 кВ и распределительных сетей в условиях, когда производство продолжало работать в штатном режиме, что является примером высочайшего уровня инженерной подготовки и организации. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

Проект был инициирован заказчиком для повышения общей надежности электроснабжения действующих установок.

Ключевая сложность заключалась в том, что новое оборудование требовалось интегрировать в уже действующие системы автоматизации и коммерческого учета электроэнергии. Любое проектное решение должно было быть выверено до миллиметра: монтаж велся в действующих электроустановках, а прокладка кабельных линий — по существующим эстакадам, насыщенным работающими коммуникациями. Именно поэтому компания впервые применила 3D-моделирование. Цифровая модель позволила заранее увидеть все пересечения, снизить количество коллизий на этапе строительно-монтажных работ и обеспечить полное соответствие нормативным требованиям. В результате удалось не только упростить реализацию проекта, но и значительно сократить риски при выполнении работ на промышленном объекте такого масштаба.

Еще одна особенность – нетиповые инженерные решения, такие как усиление существующих строительных конструкций и разработка специальных узлов для установки оборудования в условиях ограниченного пространства.

На протяжении всего проекта СВЭП осуществлял постоянный авторский надзор, что позволило оперативно решать возникающие вопросы и сохранять проектные решения без компромиссов по безопасности и надежности.

На сегодняшний день проект полностью реализован и принят в эксплуатацию. Обновленные сети электроснабжения обеспечивают стабильную работу производственного комплекса и создают задел для его дальнейшего развития.

«Проект на ЗапСибНефтехиме – это работа на тонкой грани, где цена инженерной ошибки измеряется в нарушении непрерывности технологического процесса. Наш успех подтверждает, что СВЭП обладает компетенциями для выполнения самых сложных задач на высоконагруженных промышленных объектах. Мы не просто меняем оборудование, мы интегрируем новые решения в живую производственную систему, минимизируя риски для заказчика», — отметили представители компании СВЭП.

