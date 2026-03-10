CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аэропорт Геленджик протестировал отечественную ИT-систему управления строительной документацией

В ходе строительства зданий служебно-технических территорий аэропорта Геленджик разработана и выпущена полностью отечественная система «Верскаут», предназначенная для обмена и согласования рабочей документации между всеми участниками строительного проекта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Аэропорт Геленджик».

Программное обеспечение объединяет работу заказчика, технического заказчика, генерального подрядчика, специализированных подрядчиков и прочих заинтересованных лиц в едином цифровом контуре: документы, замечания, статусы, сроки, ответственные, версии, история изменений и протоколирование действий доступны в одном месте и не требуют ручного сведения информации из писем, мессенджеров и таблиц. ПО позволяет систематизировать процесс рассмотрения документации, оперативно проверять и устранять замечания, находить актуальные версии чертежей и комментариев к ним.

«Программный продукт создавался и дорабатывался нами в ходе реализации строительства зданий служебно-технических территорий аэропорта Геленджик, то есть под реальные процессы и требования площадки. И в нем учтено абсолютно все: маршруты согласования, правила именования и оформления документации, фиксация и закрытие замечаний, ответственность и контроль сроков. Это подтверждает прикладную зрелость решения. Система не теоретическая и не «универсальная абстракция», а инструмент, который выдержал нагрузку живого объекта, изменений, дедлайнов и многопользовательской работы», — сказал генеральный директор ООО «Верскаут» Александр Лезин.

«Для нас использование отечественной ИT-системы в ходе реализации строительного объекта в первую очередь было важным потому что так снижалась критическая зависимость от зарубежных SaaS-платформ, облаков, платежных провайдеров и сервисов, которые в условиях санкций для нас в большинстве случаев стали недоступны. Поэтому аэропорт Геленджик с радостью выступил в качестве площадки по внедрению программы. Все данные, доступы, резервирование, аудит, регламенты и интеграции остались под управлением компании и были выстроены в соответствии с требованиями безопасности и внутренними стандартами», — отметил технический директор ООО «Аэропорт Геленджик» Владимир Тютин.

«Верскаут» обеспечивает структуру фиксации замечаний, которые привязываются к документам и участкам работ, имеют ответственного, срок, статус и подтверждение устранения. В части работы заказчика, технического заказчика и генерального подрядчика продукт обеспечивает снижение потерь в части времени и соблюдение сроков строительства.

