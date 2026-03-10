Администрация города Иванова перешла с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему RuPost

В администрации города Иванова в 2025 г. был завершен переход с MS Exchange на корпоративную почту RuPost, разработанную «Группой Астра». На сегодняшний день системой уже пользуется 1тыс. сотрудников. Проект стал продолжением сотрудничества клиента с разработчиком: ранее администрацией города Иванова были приобретены лицензии на серверную операционную систему Astra Linux, однако миграция почтовой инфраструктуры стала самым масштабным этапом внедрения отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

При выборе нового решения администрация города Иванова оценивала несколько ключевых критериев, среди которых импортонезависимость, удобство использования, актуальный функционал, возможность повышения отказоустойчивости и уровня информационной безопасности за счет регулярных обновлений и сервисной поддержки, а также оптимальная стоимость владения. Существенным преимуществом RuPost стали отработанные механизмы поэтапной миграции, позволившие обеспечить непрерывность рабочих процессов: в период перехода часть пользователей продолжала работать в MS Exchange, тогда как остальные уже были переведены на RuPost. Дополнительным фактором в пользу выбора стало наличие у «Группы Астра» развитой экосистемы зрелых решений, включая нативный почтовый клиент и программный комплекс WorksPad для организации безопасной мобильной работы сотрудников.

В качестве подрядчика выступило ООО «УЦ Профи» – лицензированный ФСБ и ФСТЭК России системный интегратор, который с 2010 г. предоставляет сервисы в области информационной безопасности. Благодаря его участию все технические работы прошли в комфортном для заказчика режиме, а пользователи на каждом этапе получали оперативную и профессиональную поддержку. В частности, эксперты обеспечили корректную работу сервера RuPost с MS Outlook для упрощения адаптации сотрудников, а также в ходе внедрения протестировали свежую версию аналогичного продукта «Группы Астра» Desktop X, что подтверждает готовность применять новые разработки.

В результате администрация города Иванова смогла достичь сразу нескольких целей: поддержать заданный на государственном уровне тренд импортозамещения, снизить зависимость от иностранных решений, повысить устойчивость и защищенность своей ИТ-инфраструктуры, также заложить основу для дальнейшего планомерного перехода на локальные технологии.

«Миграция на RuPost 1 тыс. рабочих мест в администрации города Иванова – это значимый проект сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь у нас есть еще один «живой» пример успешного масштабного импортозамещения. Во-вторых, мы снова убедились в действенности алгоритмов поэтапной миграции: с их помощью можно обеспечить непрерывность рабочих процессов даже в ходе внедрения нового софта. В-третьих, нашим коллегам из ООО «УЦ ПРОФИ» удалось создать целостную защищенную среду, где почтовые сервисы будут доступны при любых внешних обстоятельствах, а у заказчика появилась надежная основа для интеграции других наших технологий, способных сделать работу персонала еще более удобной и эффективной, например, WorksPad для организации безопасных мобильных рабочих мест и почтового клиента Desktop X, который в Иваново начали тестировать, как только он появился на рынке», — сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».