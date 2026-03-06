«Яндекс» рассказал, как применяют «Алису AI» в бытовых и профессиональных задачах

«Яндекс» опубликовал исследование «Как используют нейросеть Алису AI». Выяснилось, что чаще всего россияне обращаются к «Алисе AI», чтобы узнать какие-то факты о мире или российских реалиях, сгенерировать или найти медиаконтент, а также получить практический совет или разобраться в сложной теме. Исследование опирается на данные обезличенных запросов, отправленных «Алисе AI» с сентября 2025 г. по январь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Почти треть (32,7%) всего потока запросов в чате с «Алисой AI» — информационные. Чаще всего пользователи хотят узнать какие-то факты, в том числе касающиеся российской специфики: например, «сколько денег начисляется при работе в ночное время», «пословица лето припасиха зима прибериха пословица что она обозначает», «самая популярная серия советских домов шестнадцатиэтажных в санкт петербурге», «есть ли мышцы в хвосте у кошек». Такие запросы составляют 28,5% от всего потока. Около 3% всех запросов связаны с товарами и услугами: «Алиса сколько стоит домашний тренажер кардио», «кроссовки женские модные купить в спб». Еще 1,4% посвящены кулинарии: «сколько варить капусту для щей», «Алиса при какой температуре нужно выпекать медовик».

Около 18% потока запросов связаны с медиаконтентом. В основном это просьбы найти аудио или видео — например, ««Алиса найди мне видео как почистить помело». Сюда же относятся просьбы оживить фото, когда люди описывают, что хотят увидеть: «кот и кошка садятся друг напротив друга и пожимают друг другу лапы». Остальные запросы про медиаконтент связаны с генерацией и анализом изображений: «нарисуй свой лес зимой по стихотворению тютчева зима чародейка» или «расшифруй данный чертеж».

В 14% случаев люди приходят в чат с «Алисой AI», чтобы в чем-то разобраться или получить совет. Около 6% потока запросов связаны с обучением — например, когда нейросеть просят объяснить сложную тему («работа газа и пара при помощи расширения 8 класс физика легкими словами»). Почти в 4% случаев пользователи хотят получить инструкцию («инструкция для сборки рулонных штор»), 2,5% потока запросов касаются здоровья, фитнеса и ухода за собой. Еще в 2% случаев пользователи просят «Алису AI» подать идею.

Около 14% потока запросов связаны с общением. Причем основная их часть — 8,8% от всего потока — приходится на беседы с нейросетью. Например, пользователи спрашивают «Алису AI», какой цвет она любит и хочет ли стать человеком. В 3,6% случаев люди предлагают нейросети во что-нибудь поиграть («Алиса давай поиграем в медвежонка»), еще около 1% потока — это рефлексия и вопросы про отношения («девушка хочет расстаться можно ли восстановить отношения»).

На работу с текстом — генерацию стихов и сказок, редактирование, подготовку личных и рабочих писем, перевод — приходится всего 9% от всего потока запросов. Очевидно, что сфера применения нейросетей стремительно расширяется. В 3% случаев пользователи интересуются математическими вычислениями, аналитикой и ИT. Например, они просят нейросеть что-нибудь посчитать или спрашивают ее про код: «как в го преобразовать строку в число», «примени подходящий статистический критерий для сравнения».

Аналитики «Яндекса» изучили также, как люди формулируют свои запросы. Оказалось, что больше половины из них — это вопросы. В 27,3% случаев пользователи обращаются к нейросети с просьбами («Алиса придумай поздравление с днем рождения»). Еще 18,3% потока запросов — это просто высказывания («Алиса вот динозавр вымер он не бессмертный как я»). Вопросы чаще других задают пользователи от 45 лет, с просьбами чаще приходят молодые люди (от 18 до 34 лет), высказывания более характерны для аудитории 35-44 лет.

Судя по многообразию запросов, «Алиса AI» помогает людям в решении самых разных задач, от бытовых до профессиональных. К ней приходят за практическими советами, объяснением школьных тем, с рабочими вопросами и просто пообщаться. За последний год аудитория чата с «Алисой AI» выросла в семь раз и составляет 30,5 млн авторизованных пользователей в месяц.

***

В примерах сохранена орфография и пунктуация авторов за исключением грубых ошибок и опечаток, затрудняющих понимание текста.