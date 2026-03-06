CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Уникальный цифровой продукт для пациентов с БАС разработан в Сеченовском университете

В Клинике нервных болезней Сеченовского университета разработали мобильное приложение для мониторинга пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Оно помогает отслеживать динамику состояния пациента через его клинические показатели, а цифровой «помощник» находит контрольные точки ухудшения состояния больного, чтобы вовремя оказать помощь. Клиницисты уверены в востребованности приложения – аналогов подобному продукту нет ни в России, ни в мире. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Во время заболевания разрушаются моторные нейроны – это приводит к параличу мышц, атрофии, нарушениям речи, глотания и дыхания. Пациенты с БАС маломобильны, они не могут часто посещать клинику, поэтому врачи признавали необходимость инструмента для мониторинга их состояния прямо из дома.

«БАС – заболевание фатальное, состояние пациента может ухудшиться в любой момент. Мобильное приложение – наиболее подходящий ресурс, чтобы в режиме реального времени наблюдать за клиническими показателями больного и в случае необходимости вовремя ему помочь. В приложении ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) можно оценить множество параметров пациента: трекер ходьбы, степень нарушения речи, мышечная сила в отдельных группах, качество питания и его калорийность – один из самых важных показателей, так как пациенты с БАС постепенно теряют аппетит и перестают есть. С приложением может работать, как сам пациент, так и его близкие», – сказал Дмитрий Дружинин, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета.

Так, дневник питания нужно заполнять каждый день, а про остальные показатели напомнит само приложение, также оно подскажет, что информацию нужно отправить врачу. По словам Дмитрия Дружинина, мобильное приложение сравнивает полученные данные за разные периоды и оценивает прогрессирование заболевания. Цифровой помощник обращает внимание на наиболее угрожающие для здоровья больного показатели и просит их вносить в приложение чаще, чем остальные. «Благодаря мобильному приложению врач видит цифровой слепок болезни. К сожалению, БАС – это некурабельное заболевание, оно протекает по-разному: иногда полгода, иногда пять или десять лет. Поэтому наблюдая за пациентом в динамике, можно прогнозировать, сколько пациент сможет прожить, и эти данные очень важны для клиницистов», – сказал Дмитрий Дружинин.

Кроме того, приложение поможет врачам-неврологам получить ответы на спорные вопросы, связанные с клинической картиной БАС. Например, как на течение болезни влияет спорт, курение, сопутствующие заболевания. «Какие-то данные будут иметь большее значение, какие-то меньшее. Возможно, на основании исследования тех или иных показателей будут сформированы новые рекомендации по ведению пациентов с БАС», – сказал профессор Дружинин.

Клиницисты Сеченовского университета планируют расширить выборку пациентов, которые будут пользоваться приложением, до 600-700 человек. Они надеются получить цифровой профиль болезни в разных регионах России: как протекает заболевание, длительность жизни больных в привязке к географическим локациям. Также планируется создать базу проверенных врачей в каждом из регионов, чтобы пациенты не стали жертвой мошенников – многие часто пользуются тяжелым состоянием людей. «Наша глобальная цель – цифровой контроль данной нозологии, чтобы помочь и продлить жизнь пациентам с БАС. Не планируем выходить за рамки врачебных компетенций – у нас есть цель – попытаться контролировать динамику только жизненно-важных показателей для продления жизни пациента. Сбор других данных не производится», – сказал Дмитрий Дружинин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240