Уникальный цифровой продукт для пациентов с БАС разработан в Сеченовском университете

В Клинике нервных болезней Сеченовского университета разработали мобильное приложение для мониторинга пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Оно помогает отслеживать динамику состояния пациента через его клинические показатели, а цифровой «помощник» находит контрольные точки ухудшения состояния больного, чтобы вовремя оказать помощь. Клиницисты уверены в востребованности приложения – аналогов подобному продукту нет ни в России, ни в мире. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Во время заболевания разрушаются моторные нейроны – это приводит к параличу мышц, атрофии, нарушениям речи, глотания и дыхания. Пациенты с БАС маломобильны, они не могут часто посещать клинику, поэтому врачи признавали необходимость инструмента для мониторинга их состояния прямо из дома.

«БАС – заболевание фатальное, состояние пациента может ухудшиться в любой момент. Мобильное приложение – наиболее подходящий ресурс, чтобы в режиме реального времени наблюдать за клиническими показателями больного и в случае необходимости вовремя ему помочь. В приложении ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) можно оценить множество параметров пациента: трекер ходьбы, степень нарушения речи, мышечная сила в отдельных группах, качество питания и его калорийность – один из самых важных показателей, так как пациенты с БАС постепенно теряют аппетит и перестают есть. С приложением может работать, как сам пациент, так и его близкие», – сказал Дмитрий Дружинин, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета.

Так, дневник питания нужно заполнять каждый день, а про остальные показатели напомнит само приложение, также оно подскажет, что информацию нужно отправить врачу. По словам Дмитрия Дружинина, мобильное приложение сравнивает полученные данные за разные периоды и оценивает прогрессирование заболевания. Цифровой помощник обращает внимание на наиболее угрожающие для здоровья больного показатели и просит их вносить в приложение чаще, чем остальные. «Благодаря мобильному приложению врач видит цифровой слепок болезни. К сожалению, БАС – это некурабельное заболевание, оно протекает по-разному: иногда полгода, иногда пять или десять лет. Поэтому наблюдая за пациентом в динамике, можно прогнозировать, сколько пациент сможет прожить, и эти данные очень важны для клиницистов», – сказал Дмитрий Дружинин.

Кроме того, приложение поможет врачам-неврологам получить ответы на спорные вопросы, связанные с клинической картиной БАС. Например, как на течение болезни влияет спорт, курение, сопутствующие заболевания. «Какие-то данные будут иметь большее значение, какие-то меньшее. Возможно, на основании исследования тех или иных показателей будут сформированы новые рекомендации по ведению пациентов с БАС», – сказал профессор Дружинин.

Клиницисты Сеченовского университета планируют расширить выборку пациентов, которые будут пользоваться приложением, до 600-700 человек. Они надеются получить цифровой профиль болезни в разных регионах России: как протекает заболевание, длительность жизни больных в привязке к географическим локациям. Также планируется создать базу проверенных врачей в каждом из регионов, чтобы пациенты не стали жертвой мошенников – многие часто пользуются тяжелым состоянием людей. «Наша глобальная цель – цифровой контроль данной нозологии, чтобы помочь и продлить жизнь пациентам с БАС. Не планируем выходить за рамки врачебных компетенций – у нас есть цель – попытаться контролировать динамику только жизненно-важных показателей для продления жизни пациента. Сбор других данных не производится», – сказал Дмитрий Дружинин.