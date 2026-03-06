Сибирский медуниверситет внедрил «ТьюторМЭН» — систему для отработки медицинских манипуляций

В мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре Сибирского медуниверситета в рамках программы «Приоритет-2030» начала работу инновационная обучающая система «ТьюторМЭН». Она применяется для обучения студентов, ординаторов, врачей и позволяет отрабатывать обязательные практические навыки в индивидуальном режиме, что повышает качество клинической подготовки. Об этом CNews сообщили представители СГМУ.

Система ТОПСЕТ «ТьюторМЭН» — это интеллектуальный инструктор: она позволяет отработать эталонный алгоритм процедуры выполнения медицинских манипуляций. Сначала обучающийся изучает теорию и просматривает эталонное видео выполнения манипуляции, а затем приступает к практике на тренажере. В процессе выполнения регистрируются точность, последовательность движений и временные параметры.

Новое оборудование стало частью образовательной технологии, развивающейся в Сибирском медуниверситете. Эта образовательная технология обеспечивает массовое, но при этом персонализированное обучение с обязательной обратной связью. Это особенно важно при больших потоках студентов.

Еще одна важная особенность развиваемой в Сибирском медуниверситете системы — возможность освободить преподавателя от рутинной, трудоемкой нагрузки. Многократное повторение учебных алгоритмов переходит с преподавателя на оборудование, что предотвращает профессиональное выгорание педагогического состава. Одновременно система освобождает от необходимости привлекать реальных пациентов для отработки инвазивных и массово требуемых навыков, что особенно критично при обучении больших групп. В новой модели роль преподавателя трансформируется: он становится наблюдателем, помощником-экспертом, который фокусируется на профессиональной, обратной связи сразу для нескольких студентов. В это время «ТьюторМЭН» обеспечивает индивидуальное освоение навыков в комфортном для каждого обучающегося темпе.

«Внедрение системы соответствует принципам современных образовательных технологий, которые ориентированы на максимальное замещение пациента и преподавателя. Рутинная нагрузка по многократному повторению учебных алгоритмов ложится на оборудование. Основная цель использования «ТьюторМЭН» — формирование у обучающихся устойчивых навыков, непосредственно применяемых в работе с пациентами». — отметила Яна Шикунова, кандидат медицинских наук, руководитель мультипрофильного аккредитационно-симуляционный центра Сибирского медуниверситета.

Технология позволяет обучать большие группы, где необходимо обеспечить каждому студенту достаточное время для практики, свободный доступ к тренажерам и детальный разбор ошибок. Это позволяет каждому обучающемуся осваивать манипуляции в комфортном темпе, без психологического давления, и повторять их необходимое количество раз — от одного-двух до десятков.

Новая образовательная технология поддерживает реализацию стратегических задач университета по цифровой трансформации образования и формированию нового образовательного ландшафта, ориентированного на актуальные профессиональные компетенции.