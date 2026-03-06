МТС Exolve подключил голосового робота для компании «Владхлеб»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил голосового робота для одного из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции на Дальнем Востоке — компании «Владхлеб». Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Голосовой помощник позволил предприятию автоматизировать прием входящих звонков от торговых точек и оптимизировать процесс формирования заказов.

Ежедневно в компанию поступают сотни звонков, особенно высокая нагрузка приходится на определенные часы, когда розничные магазины активно обращаются для заказа хлебобулочной продукции на следующий день. В часы пиковых нагрузок цифровой помощник существенно помогает разгрузить операторов.

Робот принимает входящий звонок, уточняет наименование и адрес торговой точки, ассортимент и количество продукции, фиксирует заказ и дату доставки.

Благодаря интеграции по API цифровой помощник автоматически передает данные в CRM-систему заказчика для дальнейшей обработки и отгрузки. В случае, если обращение касается других вопросов, робот оперативно переводит звонок на менеджера.

«Голосовой помощник способен одновременно обрабатывать сотни звонков, обеспечивая высокую скорость и стабильное качество обслуживания, – сказал директор по информационным технологиям АО «Владхлеб» Виктор Казмирук. – Внедрение голосового робота позволило существенно разгрузить операторов, а наши партнеры могут дозваниваться для оформления заказа без ожидания на линии».

«Проект с компанией «Владхлеб» – пример того, как голосовые технологии помогают бизнесу масштабироваться без потери качества клиентского сервиса, – отметил коммерческий директор МТС Exolve Костас Дубосас. – Учитывая большой объем заказов и то, что речь идет о скоропортящейся продукции, которая должна попадать на столы клиентов свежей, робот становится незаменимым помощником в логистике».