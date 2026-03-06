CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Команда «Колибри-АРМ» анонсировала новую версию продукта 26.02

Российская система управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ» представила крупное обновление 26.02. Новая версия усиливает «Колибри-АРМ» как единое решение для управления гетерогенной инфраструктурой, расширяя возможности автоматизации и интеграции в корпоративный ИТ-ландшафт. Релиз ориентирован на задачи импортозамещения, защиты данных и снижения операционной нагрузки на ИТ-службы.

Главное нововведение — возможность шифрования разделов дисков Linux прямо при установке системы. Администраторы теперь могут централизованно управлять ключами, массово разворачивать устройства, автоматически шифровать разделы на рабочих местах и контролировать безопасность без ручной настройки на каждом устройстве, что особенно актуально для проектов импортозамещения.

В продукте впервые представлена версия API для интеграции с ITSM и ITAM-системами. API позволяет автоматизировать управление устройствами, запуск команд и инвентаризацию, снижая нагрузку на ИТ-службы и минимизируя ошибки при массовых развертываниях. Например, заявка на установку ПО в ITSM-системе может автоматически инициировать развертывание через «Колибри-АРМ» без ручного вмешательства администратора. Агент и интерфейс пользователя также обновлены: отображается история запусков, назначенные обновления и их статус, а статистика развертываний стала точнее.

«В новом релизе мы расширили систему аудита: теперь в «Колибри-АРМ» фиксируются все административные операции, включая создание и удаление устройств, работу с пакетами и коллекциями, что повышает прозрачность и снижает операционные риски наших заказчиков. Это особенно важно для компаний с КИИ, — сказал Ильнур Ибрагимов, технический директор Колибри-АРМ. — А инфраструктуру мы перевели на единую сеть Docker-контейнеров, с поддержкой Docker Swarm и высокой доступностью».

«Мы видим устойчивый запрос бизнеса на единый инструмент управления рабочими местами, который не только закрывает задачи импортозамещения, но и обеспечивает высокий уровень управляемости и прозрачности ИТ-среды. Мы существенно усилили функциональность в части безопасности, автоматизации и масштабируемости, чтобы бизнес мог эффективно управлять инфраструктурой независимо от размера и распределенности», — сказал директор по развитию бизнеса «Колибри-АРМ» Роман Косачёв.

