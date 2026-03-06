CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Калининград и Алжир запускают совместные цифровые проекты: Voxys и Engisoft.net подписали соглашение о международном технологическом сотрудничестве

Калининградская площадка группы компаний Voxys приняла бизнес-делегацию Алжирской Народной Демократической Республики. В рамках визита состоялись переговоры и подписание соглашения о технологическом сотрудничестве между Voxys и алжирской ИТ-компанией Engisoft.net. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

В состав делегации вошли представители компаний, реализующих инфраструктурные и цифровые проекты в сфере промышленности, морской экономики и городской трансформации. Ключевым участником переговоров выступила Engisoft.net, развивающая решения в области цифровизации городской среды и ИТ-платформ. Со стороны Voxys во встрече принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов.

Центральным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве, предусматривающего совместную реализацию проектов в области цифровых коммуникаций, управления данными и внедрения голосовых технологий в промышленной и инфраструктурной среде.

Документ закрепляет намерение сторон развивать решения в рамках платформенных продуктов группы Voxys, включая: омниканальные цифровые коммуникации; управление клиентскими и производственными данными; внедрение ИИ-решений; цифровизацию промышленных процессов с применением речевых технологий.

В рамках сотрудничества планируется адаптация платформенных решений Voxys под требования инфраструктурных и корпоративных проектов Алжира, запуск пилотных инициатив и интеграция технологий с национальными информационными системами.

Технологическая основа сотрудничества

Соглашение охватывает развитие двух ключевых продуктовых направлений: «Воксис.Техно» – голосовые технологии для промышленности; Afina CDP – система управления клиентскими данными.

«Воксис.Техно» – специализированное направления группы Voxys, ориентированное на внедрение голосовых технологий в промышленной среде. Миссия проекта: делать промышленные процессы эффективнее с помощью голосовых технологий.

Особенности решений «Воксис.Техно»: полностью российская разработка; работа в защищенном контуре; адаптация под отраслевую терминологию и специфику промышленных условий эксплуатации.

Ключевые решения «Воксис.Техно»

Голосовой ввод данных. Автоматизация ввода производственных данных голосом с возможностью работы в шумных условиях до 80 дБ, что особенно актуально для производственных площадок и судостроительных предприятий.

Автоматизация документооборота. Использование речевых технологий для формирования и обработки производственной документации с интеграцией в корпоративные ИТ-системы.

Голосовой контроль качества. Решения для фиксации и анализа параметров качества продукции и процессов с автоматическим выявлением отклонений и дефектов.

Интеграция с MES/ERP-системами. Синхронизация с системами управления производством и корпоративными ERP-платформами, обеспечивающая сквозную цифровизацию процессов.

Решения «Воксис.Техно» будут адаптированы под задачи инфраструктурных и индустриальных проектов Алжира, включая судостроение, морскую экономику и промышленные кластеры.

Afina CDP – управление данными и персонализированными коммуникациями

Вторым направлением международного взаимодействия будет использование платформы Afina CDP – системы управления клиентскими данными, предназначенной для консолидации и аналитической обработки информации из различных источников.

Afina CDP формирует единый профиль пользователя на основе данных из информационных систем, каналов коммуникации и цифровых сервисов, что позволяет организациям переходить к data-driven модели взаимодействия.

Функциональные возможности платформы включают: объединение разрозненных клиентских данных в единую среду; интеллектуальную сегментацию аудиторий; построение предиктивных моделей коммуникаций; персонализацию сервисных и маркетинговых сценариев; повышение эффективности взаимодействия за счет аналитики поведения пользователей.

Использование CDP-подхода позволяет организациям оптимизировать нагрузку на сервисные подразделения, повышать доступность цифровых услуг и улучшать пользовательский опыт.

Совместные международные проекты

По условиям соглашения, стороны планируют адаптацию платформенных решений Voxys под требования инфраструктурных и корпоративных проектов Алжира, включая запуск пилотных инициатив, локализацию технологий и интеграцию решений с национальными информационными системами.

Партнерство предполагает совместную работу по внедрению платформенных решений в инфраструктурных и корпоративных проектах, включая цифровые сервисы взаимодействия с пользователями, автоматизацию коммуникаций и развитие основанных на данных моделей управления клиентским опытом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240