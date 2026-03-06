Калининград и Алжир запускают совместные цифровые проекты: Voxys и Engisoft.net подписали соглашение о международном технологическом сотрудничестве

Калининградская площадка группы компаний Voxys приняла бизнес-делегацию Алжирской Народной Демократической Республики. В рамках визита состоялись переговоры и подписание соглашения о технологическом сотрудничестве между Voxys и алжирской ИТ-компанией Engisoft.net. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

В состав делегации вошли представители компаний, реализующих инфраструктурные и цифровые проекты в сфере промышленности, морской экономики и городской трансформации. Ключевым участником переговоров выступила Engisoft.net, развивающая решения в области цифровизации городской среды и ИТ-платформ. Со стороны Voxys во встрече принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов.

Центральным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве, предусматривающего совместную реализацию проектов в области цифровых коммуникаций, управления данными и внедрения голосовых технологий в промышленной и инфраструктурной среде.

Документ закрепляет намерение сторон развивать решения в рамках платформенных продуктов группы Voxys, включая: омниканальные цифровые коммуникации; управление клиентскими и производственными данными; внедрение ИИ-решений; цифровизацию промышленных процессов с применением речевых технологий.

В рамках сотрудничества планируется адаптация платформенных решений Voxys под требования инфраструктурных и корпоративных проектов Алжира, запуск пилотных инициатив и интеграция технологий с национальными информационными системами.

Технологическая основа сотрудничества

Соглашение охватывает развитие двух ключевых продуктовых направлений: «Воксис.Техно» – голосовые технологии для промышленности; Afina CDP – система управления клиентскими данными.

«Воксис.Техно» – специализированное направления группы Voxys, ориентированное на внедрение голосовых технологий в промышленной среде. Миссия проекта: делать промышленные процессы эффективнее с помощью голосовых технологий.

Особенности решений «Воксис.Техно»: полностью российская разработка; работа в защищенном контуре; адаптация под отраслевую терминологию и специфику промышленных условий эксплуатации.

Ключевые решения «Воксис.Техно»

Голосовой ввод данных. Автоматизация ввода производственных данных голосом с возможностью работы в шумных условиях до 80 дБ, что особенно актуально для производственных площадок и судостроительных предприятий.

Автоматизация документооборота. Использование речевых технологий для формирования и обработки производственной документации с интеграцией в корпоративные ИТ-системы.

Голосовой контроль качества. Решения для фиксации и анализа параметров качества продукции и процессов с автоматическим выявлением отклонений и дефектов.

Интеграция с MES/ERP-системами. Синхронизация с системами управления производством и корпоративными ERP-платформами, обеспечивающая сквозную цифровизацию процессов.

Решения «Воксис.Техно» будут адаптированы под задачи инфраструктурных и индустриальных проектов Алжира, включая судостроение, морскую экономику и промышленные кластеры.

Afina CDP – управление данными и персонализированными коммуникациями

Вторым направлением международного взаимодействия будет использование платформы Afina CDP – системы управления клиентскими данными, предназначенной для консолидации и аналитической обработки информации из различных источников.

Afina CDP формирует единый профиль пользователя на основе данных из информационных систем, каналов коммуникации и цифровых сервисов, что позволяет организациям переходить к data-driven модели взаимодействия.

Функциональные возможности платформы включают: объединение разрозненных клиентских данных в единую среду; интеллектуальную сегментацию аудиторий; построение предиктивных моделей коммуникаций; персонализацию сервисных и маркетинговых сценариев; повышение эффективности взаимодействия за счет аналитики поведения пользователей.

Использование CDP-подхода позволяет организациям оптимизировать нагрузку на сервисные подразделения, повышать доступность цифровых услуг и улучшать пользовательский опыт.

Совместные международные проекты

По условиям соглашения, стороны планируют адаптацию платформенных решений Voxys под требования инфраструктурных и корпоративных проектов Алжира, включая запуск пилотных инициатив, локализацию технологий и интеграцию решений с национальными информационными системами.

Партнерство предполагает совместную работу по внедрению платформенных решений в инфраструктурных и корпоративных проектах, включая цифровые сервисы взаимодействия с пользователями, автоматизацию коммуникаций и развитие основанных на данных моделей управления клиентским опытом.