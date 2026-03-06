CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Силтэк» переходит на кадровый электронный документооборот HRlink

Группа компаний «Силтэк», разработчик и производитель средств опечатывания и идентификации объектов, начинает проект по внедрению системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) на базе сервиса HRlink. Об этом CNews сообщили представители ГК «Силтэк».

Решение об отказе от бумаги в HR-процедурах связано с масштабными процессами цифровизации внутри ГК «Силтэк». В двух компаниях, входящих в группу (ООО «Силтэк» и ООО «Альфа-Силтэк»), суммарно работают более 300 человек с разной спецификой трудовой деятельности.

Выбор в пользу системы HRlink был сделан по результатам анализа рынка решений для автоматизации кадрового делопроизводства, сервис показал себя как надёжного партнёра.

По прогнозам, внедрение и масштабирование КЭДО на всех сотрудников займет несколько месяцев. В группе компаний уверены, что HRlink позволит значительно повысить эффективность работы отделов по работе с персоналом, упростит взаимодействие сотрудников и сделает процесс управления кадровыми документами прозрачнее, быстрее и удобнее.

«Мы живем в эпоху, когда рутинные процедуры делегируются автоматизированным системам, – сказала Ольга Иванова, генеральный директор ООО «Силтэк». – В нашем случае это не просто дань всеобщему тренду по цифровизации, это часть стратегии группы. За последние годы мы провели ряд обновлений: внедрили информационную корпоративную систему «1С: Управление холдингом», перевели всю ИТ-инфраструктуру на отечественные продукты, в решении локальных задач активно применяем ПО собственной разработки. Переход кадрового контура в электронный формат управления было лишь делом времени».

«Переход на КЭДО для производственных компаний с распределенной структурой — это не просто вопрос экономии бумаги, а реальное стратегическое преимущество. На примере «Силтэк» мы видим системный подход к цифровизации: компания последовательно автоматизирует управленческие контуры и готова менять привычные процессы. Наша задача — сделать так, чтобы кадровый документооборот перестал отвлекать людей от стратегических задач. И для работников завода, и для офисных сотрудников, и для сезонного персонала взаимодействие с HR должно быть одинаково быстрым и прозрачным. Именно под такие задачи и создавался HRlink», – сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

