CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Выбор вкладов сужается до главного — все, кроме доходности, теряет вес: нейросеть «Алиса AI» проанализировала, как изменились критерии выбора вкладов у россиян

Исследование показало, что тройка ключевых критериев при выборе вклада остается неизменной с 2024 г. — доходность (75%), срок (71%) и сумма размещения (57%). Условия вне этого стандартного набора заметно теряют вес: доля вкладчиков, учитывающих возможность пополнения вклада, сократилась на 24%, мобильный банк — на 35%, репутацию банка — на 17%. На фоне этой динамики выбор все чаще концентрируется вокруг итоговой прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным исследования тематического поиска «Яндекса» по финансам, при выборе вклада россияне продолжают ориентироваться на доходность. В феврале 2026 г. 75% опрошенных обращали внимание на процентную ставку и порядок начисления процентов, а для 69% именно этот показатель стал главным при выборе продукта.

Срок размещения средств остается вторым по значимости критерием: его учитывают 71% респондентов, для 37% он играет ключевую роль. Сумма вклада важна для 57% опрошенных и имеет решающее значение в четверти случаев. Таким образом, выбор продукта концентрируется вокруг трех параметров — ставки, срока и объема размещенных средств – с 2024 г. эта тройка базовых условий не теряет значимости.

Однако роль сопутствующих условий заметно уменьшается. Возможность пополнения вклада, которая в апреле 2024 г. была значима для половины аудитории, в 2026 г. учитывает лишь 38% опрошенных. А возможность досрочного снятия средств сегодня принимают во внимание 29% респондентов против 35% в апреле 2024 г. Сервисные характеристики также теряют влияние: интерес к скорости оформления сократился на 40%, к мобильному банку — на 35%, к дистанционному открытию — на 12%.

По данным нейроанализа «Алисы AI», почти вдвое уменьшилась доля тех, кто обращает внимание на качество сервиса — с 17% до 9%. Репутация банка, традиционно считающаяся одним из маркеров надежности, также стала менее весомым аргументом: показатель снизился с 36% до 30%. Промоставки остаются среди наименее значимых критериев: их учитывают лишь 8%.

По данным нейроанализа «Алисы AI», поведение вкладчиков становится более прагматичным: при неизменном внимании к доходности резко снижается интерес ко всем параметрам, не влияющим напрямую на итоговую сумму. Если в 2024 г. клиенты еще учитывали гибкость условий и сервисную составляющую, то в 2026 г. фокус смещается к расчету конечного результата. Это означает, что вклад все чаще сравнивают по тому, сколько денег он принесет к концу срока. В этой логике значение имеет не только сама ставка, но и порядок начисления процентов, включая капитализацию, поскольку именно он определяет реальную доходность. Дополнительным фактором выступает снижающийся уровень ключевой ставки: в таких условиях доходность вкладов начинает падать, а разница в процентах становится критичной для многих, что еще больше концентрирует внимание вкладчиков на ставке и механике ее начисления.

Эту тенденцию подтверждает и снижение интереса к гибкости условий и наличию дополнительных услуг. Валюта вклада также не входит в число приоритетов: на нее ориентируются 8% респондентов, а определяющим этот критерий называют лишь каждый сотый.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240