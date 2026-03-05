«Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по интеллектуальной аналитике клиентских коммуникаций на базе речевой аналитики с подключением нейросети для крупного ритейлера СТД «Петрович». Точность составила около 90%. Об этом CNews сообщил представитель «Обит».

СТД «Петрович» — российская торговая сеть, которая специализируется на продаже стройматериалов оптом и в розницу. Компании принадлежит 43 магазина по всей России, а ассортимент превышает 60 тыс. товарных позиций. СТД «Петрович» ежегодно расширяет линейку товаров и сервисных услуг, развивает дистанционные и розничные продажи.

В этих условиях СТД «Петрович» запланировал в контакт-центре трансформацию модели обслуживания клиентов с переходом от универсальности специалистов к их фокусировке на определенной функции, что дает более профессиональный подход в обслуживании клиента и более качественный сервис. Для организации перехода к такой модели потребовалось выполнить подготовительную работу — проанализировать, с какой целью клиенты звонят в компанию. Современные технологии позволяют получить точные результаты такого анализа с привлечением искусственного интеллекта.

Для решения задачи «Обит» применил технологию речевой аналитики на базе технологий «Т-Банка» с последующей обработкой результата с помощью LLM-модели. Решение позволило обработать 20 тыс. звонков и автоматически сформировать трехуровневую структуру категорий (категория → подкатегория → под-подкатегория), отражающую фактические сценарии общения клиентов с контакт-центром. «Шумовые» категории с единичными обращениями были исключены. Проект в общей сложности занял около трех недель, и после проверки точность классификации составила 89,03%, что соответствует ожиданиям заказчика на входе в проект.

Реализация проекта поддержала переход на новую модель обслуживания и позволила протестировать гипотезу по автоматизации маршрутизации вызовов.

«Проект с СТД «Петрович» демонстрирует, как даже крупные компании с устоявшимися процессами могут получить быструю и измеримую эффективность от ИИ-решений — когда подход адаптирован и направлен на решение конкретной задачи. В дальнейшем эти наработки могут использоваться для выявления узких точек и совершенствования процессов обслуживания и даже для принятия управленческих решений», — сказал Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиентам было проще и быстрее получать нужную помощь. Для этого нам важно понимать, где в процессе обслуживания могут быть узкие места. Проект помог нам увидеть картину обращений в динамике и на реальных фактах. Это позволит нам в будущем оптимизировать работу контакт-центра, определить зоны для автоматизации и выстроить более гибкую модель поддержки», — отметил руководитель проекта со стороны СТД «Петрович» Роман Северинов.