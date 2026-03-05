НИИЭТ внедряет отечественные микросхемы в образовательный процесс

Воронежский НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в группу компаний «Элемент») объявил о расширении использования своей продукции в образовательной среде и внедрении своей микросхемы в практическое обучение Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Предприятие ведет такое взаимодействие с вузами с 2025 г., и уже несколько тысяч студентов познакомились с 32 разрядным микроконтроллером К1921ВГ015 на архитектуре RISC V.

Студенты ЧелГУ с нового учебного года используют микроконтроллер для лабораторных работ и практикума по периферийным блокам и ядру. Ранее в обучении применялись иностранные чипы, но появление высокопроизводительного отечественного аналога позволило пересмотреть подход к обучению.

Аналогичная работа проведена и в других регионах. Осенью 2025 г. микросхема и макетно отладочные платы были переданы в Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова. По оценке преподавательского состава, переход на российский компонент не только упростил освоение материала, но и повысил качество студенческих разработок, которые уже используются в конкурсных проектах.

В Москве ознакомительный курс с применением К1921ВГ015 стартовал в Институте радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова (ИРЭ) Национального исследовательского университета «МЭИ». Микроконтроллер задействован в лабораторных и практических занятиях по ряду направлений.

Выбор данного изделия для вузовской среды не случаен. К1921ВГ015 построен на перспективной открытой архитектуре RISC-V, поддерживает широкую периферию и предлагает гибкие режимы энергопотребления. Такие характеристики делают его пригодным для широкого круга задач — от автономных IoT-устройств до промышленной и робототехнической автоматики. Обучающие материалы для разработчиков и преподавателей постоянно обновляются.

Изделие внесено в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ №719) и Единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878).

Для ГК «Элемент» подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере микроэлектроники – часть стратегии по развитию отрасли в России. Использование отечественных микроконтроллеров в рамках работы со студентами позволяет им получить практический опыт работы с актуальными технологиями, что повышает качество образования.