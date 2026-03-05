ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов

Аналитики Департамента информационных технологий Москвы представили обзор главных тенденций цифрового развития мегаполисов за IV квартал 2025 г. Эксперты отметили особое внимание городов и стран к достижению технологического суверенитета, также в числе трендов — развитие искусственного интеллекта, строительство умных городов с нуля, решение вопросов энергопотребления дата-центров и использование автономных систем. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Москва не только следует глобальным тенденциям, но и во многом сама их формирует, а также делится собственными наработками с другими регионами России и дружественными странами. Только за последний год Москва подписала четыре новых международных документа о сотрудничестве в сфере информационных технологий, а цифровые проекты столицы были представлены на более чем 12 международных мероприятиях. При этом мы системно отслеживаем мировую повестку в сфере умных городов, чтобы всегда быть в курсе того, как мегаполисы используют потенциал современных технологий для повышения комфорта и безопасности жителей. В 2025 г. аналитики ДИТ проанализировали более 150 российских и зарубежных решений, а также более 70 регуляторных практик. Результаты мониторинга может изучить любой желающий на портале ICT.Moscow в спецпроекте “Smart City Moscow”», – сказал советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

В числе приоритетных направлений развития умных городов остается внедрение искусственного интеллекта. При этом аналитики отмечают усиление запроса на технологический суверенитет: страны активно развивают собственные цифровые продукты с ИИ. В правительствах Сеула, Берлина, Чили запустили национальные ИИ-ассистенты для работы с документами и обращениями граждан. В Москве с 2024 г. работает собственная платформа полного цикла разработки и эксплуатации моделей искусственного интеллекта, не зависящая от сторонних вендоров. Ряд ИИ-моделей, созданных с ее помощью, уже используют в столичных сервисах и процессах. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки и другие продукты.

Страны мира также развивают национальные мессенджеры. Во Франции, Казахстане и Таджикистане госслужащие переходят на государственные решения. В России используется национальный мессенджер Мах, который из средства общения постепенно превращается в экосистему.

Среди трендов остаются беспилотные технологии. Наиболее активно это направление развивается в Китае, но и другие страны, в том числе Россия, тестируют возможности автономных систем. К примеру, в Москве продолжает курсировать первый в мире полностью беспилотный трамвай с пассажирами и безэкипажный катер для мониторинга Москвы-реки. В январе этого года Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро. Состав выйдет на линию с пассажирами режиме в 2027 г. В Пермском крае испытали первый беспилотный дорожный каток. Кроме того, в России запущен проект по созданию автономного пассажирского электрокатера на подводных крыльях.

Еще один значимый тренд — развитие робототехники. Наиболее активны в этом направлении азиатские города. В метро Шэньчжэня тестируют робота-поводыря для слабовидящих пассажиров, а в Ханчжоу запустили человекоподобного робота-регулировщика дорожного движения, который подает жестовые команды водителям и пешеходам и предупреждает о нарушениях.

Помимо внедрения отдельных технологий, в мире продолжается строительство умных городов с нуля. В числе свежих примеров — два проекта Ташкентской области: Central Asia Smart City, который к 2035 г. должен стать «умным зеленым городом» с главными технологическими центрами и институтами региона, и медицинский кластер Tashkent Medical Smart City, который объединит больницы, университеты, жилые и деловые центры.

Рост потребности в вычислительных мощностях ставит новые задачи по энергопотреблению центров обработки данных. Страны ищут нестандартные решения, строя ЦОД под водой и даже в космосе. О планах запустить космические дата-центры к 2030 – 2035 гг. заявили власти Пекина и Южной Кореи. В России президент поручил проработать оптимальные варианты размещения ЦОД для снижения нагрузки на энергосети. Крупные российские компании уже инвестируют в строительство собственных мощностей.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».