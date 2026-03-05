CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Айсорс» и «Метран Проект» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Айсорс» и «Метран Проект» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписан директором по развитию «Айсорс» Валентином Мишиным и генеральным директором «Метран Проект» Дмитрием Вдовиным. Соглашение предусматривает сотрудничество компаний в сфере автоматизации технологических процессов, разработки и внедрения программного обеспечения, оборудования АСУ ТП и связи. Об этом CNews сообщили представители АО «Айсорс».

Компании работают над созданием современного программно-аппаратного комплекса (ПАК), построенного на архитектуре распределенной системы управления (РСУ) и отвечающего требованиям действующего законодательства России в области импортозамещения. Для продвижения создаваемого ПАК стороны разработали и утвердили дорожную карту на период до 2030 г.

По задумке разработчиков, конечный продукт позволит реализовывать современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) под ключ на базе отечественного программного обеспечения и производить замену зарубежного ПО на отечественное для действующих импортных АСУ ТП. Разработка также включает в себя универсальный преобразователь типовых промышленных протоколов для обеспечения совместимости ПО с АСУ ТП зарубежных и отечественных производителей.

Согласно условиям соглашения, «Метран Проект» выполняет разработку аппаратного обеспечения ПАК, включая контроллеры распределенных систем управления и противоаварийной автоматической защиты, модули ввода-вывода, источники питания, коммуникационные модули, установочные и терминальные панели, встроенное ПО. «Айсорс» играет ведущую роль в развитии программного обеспечения ПАК, включая базы данных, средства конфигурирования, средства исполнения пользовательской логики, ПО визуализации, сетевые протоколы, пользовательские библиотеки, серверные и клиентские компоненты, диагностические и сервисные приложения.

Стороны планируют вывести продукт на рынок в 2026 г. По экспертным оценкам, к 2027 г. годовой объем рынка автоматизированных систем в России может превысить 200 млрд руб.

«Решение позволит строить распределенные системы управления и системы противоаварийной защиты информационной емкостью до 30 000 сигналов ввода-вывода в одном домене. Его можно будет использовать для автоматизации крупных стратегических промышленных объектов, в том числе для газо- и нефтепереработки, предприятий химической и нефтехимической промышленности», – сказал «Валентин Мишин», директор по развитию «Айсорс».

«Решение предполагает интегрированную концепцию в виде единого программного-аппаратного комплекса, который будет обеспечивать 100% резервирование всех значимых функций, узлов и модулей, что гарантирует его высокую надежность и соответствие высоким требованиям к безопасности промышленных предприятий», – сказал Дмитрий Вдовин, генеральный директор «Метран Проект».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240