«Айсорс» и «Метран Проект» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Айсорс» и «Метран Проект» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписан директором по развитию «Айсорс» Валентином Мишиным и генеральным директором «Метран Проект» Дмитрием Вдовиным. Соглашение предусматривает сотрудничество компаний в сфере автоматизации технологических процессов, разработки и внедрения программного обеспечения, оборудования АСУ ТП и связи. Об этом CNews сообщили представители АО «Айсорс».

Компании работают над созданием современного программно-аппаратного комплекса (ПАК), построенного на архитектуре распределенной системы управления (РСУ) и отвечающего требованиям действующего законодательства России в области импортозамещения. Для продвижения создаваемого ПАК стороны разработали и утвердили дорожную карту на период до 2030 г.

По задумке разработчиков, конечный продукт позволит реализовывать современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) под ключ на базе отечественного программного обеспечения и производить замену зарубежного ПО на отечественное для действующих импортных АСУ ТП. Разработка также включает в себя универсальный преобразователь типовых промышленных протоколов для обеспечения совместимости ПО с АСУ ТП зарубежных и отечественных производителей.

Согласно условиям соглашения, «Метран Проект» выполняет разработку аппаратного обеспечения ПАК, включая контроллеры распределенных систем управления и противоаварийной автоматической защиты, модули ввода-вывода, источники питания, коммуникационные модули, установочные и терминальные панели, встроенное ПО. «Айсорс» играет ведущую роль в развитии программного обеспечения ПАК, включая базы данных, средства конфигурирования, средства исполнения пользовательской логики, ПО визуализации, сетевые протоколы, пользовательские библиотеки, серверные и клиентские компоненты, диагностические и сервисные приложения.

Стороны планируют вывести продукт на рынок в 2026 г. По экспертным оценкам, к 2027 г. годовой объем рынка автоматизированных систем в России может превысить 200 млрд руб.

«Решение позволит строить распределенные системы управления и системы противоаварийной защиты информационной емкостью до 30 000 сигналов ввода-вывода в одном домене. Его можно будет использовать для автоматизации крупных стратегических промышленных объектов, в том числе для газо- и нефтепереработки, предприятий химической и нефтехимической промышленности», – сказал «Валентин Мишин», директор по развитию «Айсорс».

«Решение предполагает интегрированную концепцию в виде единого программного-аппаратного комплекса, который будет обеспечивать 100% резервирование всех значимых функций, узлов и модулей, что гарантирует его высокую надежность и соответствие высоким требованиям к безопасности промышленных предприятий», – сказал Дмитрий Вдовин, генеральный директор «Метран Проект».