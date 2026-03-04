Треть российских аэропортов уже используют ИИ

Российская компания ORS, разработчик ИT‑решений для авиационной отрасли, представила результаты исследования «Будущее аэропортовых ИT‑технологий в России», один из ключевых разделов которого посвящен внедрению искусственного интеллекта в российских аэропортах. В опросе участвовали топ-менеджеры 57 аэропортов, оценившие эффективность, барьеры и динамику проникновения технологий ИИ в своих компаниях и отраасли в целом. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Согласно результатам исследования, 32% российских аэропортов либо уже используют решения на базе искусственного интеллекта, либо планируют внедрить их в ближайшее время (60%). На сегодня в первую очередь ИИ применяется в B2C-процессах: работе чат-ботов и цифровых сервисов для пассажиров, где эффект от внедрения наиболее очевиден. В B2B-направлениях большинство проектов остаются экспериментальными и пилотными, что говорит о ещё формирующемся рынке промышленных решений.

Респонденты выделили две группы барьеров для внедрения ИИ, которые набрали одинаковую долю ответов — по 27% каждая: во-первых, неясные бизнес-цели и непонимание финансовых выгод, и, во-вторых, недостаток доверия и опасения по поводу безопасности применения ИИ. Еще 19% топ-менеджеров указали на сложность интеграции с существующим программным обеспечением.

Одной из наиболее проблемных и одновременно перспективных для автоматизации областей участники исследования назвали управление расписанием: 82% респондентов считают этот процесс приоритетным кандидатом для использования ИИ. 70% опрошенных отметили поддержку принятия управленческих решений как перспективное направление применения ИИ, еще 67% выделили интеграцию интеллектуальных систем с комплексами видеонаблюдения.

Исследование ORS демонстрирует, что искусственный интеллект перестает быть для аэропортов исключительно «модной» технологией и превращается в инструмент, от которого ожидают реального влияния на эффективность и качество сервиса.