Сибирский медуниверситет открыл Научно-клинический центр цифровой стоматологии: исследования, обучение и лечение в единой цифровой среде

В Сибирском государственном медицинском университете начал работу Научно-клинический центр цифровой стоматологии. Новая клиническая площадка представляет собой полноценную исследовательскую инфраструктуру, где наука, образование и реальная врачебная практика объединены в единую цифровую экосистему: от исследовательских разработок и обучения студентов с использованием симуляционных технологий до планирования операций на основе машинного анализа данных и изготовления индивидуальных протезов. Центр создан в рамках программы развития «Приоритет-2030». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

«Мы переводим стоматологию на принципиально новый уровень – в научно-клиническом центре мы создали уникальную экосистему, в которой фундаментальная наука, подготовка кадров и высокотехнологичная медицинская помощь объединены в едином цифровом контуре. На одной площадке наши ученые разрабатывают алгоритмы на основе искусственного интеллекта для планирования сложных операций, студенты осваивают передовые методики на современном оборудовании, а врачи применяют разработки на практике, изготавливая индивидуальные протезы и хирургические шаблоны с помощью аддитивных технологий. Это и есть практическое воплощение нашей стратегии», — сказал ректор Сибирского медуниверситета Евгений Куликов.

Одно из ключевых преимуществ центра — внедрение технологий искусственного интеллекта в реальный лечебный процесс. Автоматическая сегментация анатомических структур позволяет за считанные минуты разметить на КЛКТ-снимке нижнечелюстной канал, гайморовы пазухи, оценить объем и плотность костной ткани. ИИ рассчитывает оптимальное положение имплантата — угол наклона, глубину погружения — с учетом будущей ортопедической конструкции и расстояния до анатомических структур. Алгоритмы машинного обучения, обученные на больших выборках клинических данных, прогнозируют риски осложнений и рекомендуют корректировку плана лечения. После операции ИИ сравнивает фактическое положение имплантата с запланированным, помогая верифицировать результат.

Центр выполняет еще одну важнейшую функцию — образовательную. Это единственная за Уралом симуляционная площадка, где студенты проходят практическое обучение под курацией практикующих врачей с использованием прямой видеодемонстрации стоматологических манипуляций. Операционные микроскопы с системой видеотрансляции позволяют выводить ход лечения на большие экраны. Студенты видят каждое движение преподавателя в режиме реального времени, что принципиально меняет качество освоения мануальных навыков. Исследования показывают, что симуляционный тренинг достоверно улучшает мануальные навыки благодаря неограниченной повторяемости процедур и объективной обратной связи. Это напрямую повлияет на качество стоматологической помощи в регионе.

«Раньше такой уровень объективизации и индивидуализации был попросту недоступен — теперь полный цикл от исследования до изготовления конструкции выполняется в одном центре, в единой цифровой среде. С практической точки зрения, это означает, что теперь научное знание транслируется в клинику не постфактум, а в режиме, приближенном к реальному времени. Это и есть главный результат, который в ближайшие годы определит развитие стоматологической науки и практики не только в Томске, но и далеко за его пределами», — отметил Георгий Александров, руководитель Научно-клинического центра цифровой стоматологии Сибирского медуниверситета, врач-стоматолог-ортопед.

Исследовательская повестка центра строится вокруг трех ключевых направлений, каждое из которых ориентировано на конкретный клинический результат.

Первое направление — разработка и внедрение новых материалов. Кафедра стоматологии Сибирского медуниверситета имеет давние традиции в исследовании отечественных материалов для восстановления костной ткани на основе гидроксиапатита и природного полимера, а также сверхэластичных имплантатов с памятью формы. Эти разработки теперь интегрируются в клиническую практику центра.

Второе направление — цифровая диагностика и лечение патологий височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Центр изучает возможности цифровой аксиографии для объективной оценки движений нижней челюсти. Это позволяет выявлять нарушения на ранних стадиях и индивидуально настраивать лечение под конкретного пациента. Традиционная диагностика в этой области строилась преимущественно на субъективных данных: жалобы пациента, пальпация, анализ двухмерных снимков. В новом центре применяется принципиально иной подход. С помощью цифровой аксиографии специалисты получают объективные данные о движениях нижней челюсти с точностью до 0,1 мм. Информация с датчиков объединяется с данными томографии и внутриротового сканирования в единой цифровой среде. Виртуальная модель, точно воспроизводящая движения челюсти конкретного пациента, позволяет проектировать индивидуальные шины и ортопедические конструкции, которые затем изготавливаются прямо в центре цифровой стоматологии. Отдельный вектор исследований — профилактика связанных проблем внутренних органов и зубочелюстной системы.

Третье направление — цифровое планирование и навигация при установке имплантов. Ученые Сибирского медицинского разрабатывают алгоритмы, которые помогают виртуально, еще до операции, рассчитать идеальное положение имплантата. Для этого объединяются данные компьютерной томографии, трехмерного сканирования зубов и компьютерного моделирования. Исследуется, насколько точно работают навигационные хирургические шаблоны, прогнозируется, как хорошо приживется имплантат, и оптимизируются протоколы. Для пациента это означает сокращение сроков лечения, менее травматичные операции и предсказуемый эстетический результат.