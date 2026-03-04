«Некстби» расширила инструментарий собственной платформы

Компания «Некстби» реализовала в составе одноимённой интеграционной платформы модуль продвинутого управления инфраструктурой – PMSS (Platform Management Subsystem). «Единое окно» управления платформой позволяет выполнять развертывание платформы с нуля, её дальнейшее обновление, масштабирование, балансировку нагрузки и бесшовное расширение аппаратного обеспечения, а также множество других функций, востребованных при администрировании.

В рамках постоянного совершенствования собственной интеграционной платформы нового поколения компания «Некстби» разработала модуль PMSS. Архитектурно он представляет собой автономное приложение (монолит в Docker с собственной базой данных SQLite), которое является «командным центром» для администраторов платформы. Инструмент обеспечивает управление жизненным циклом всей инфраструктуры платформы: от первичной установки до обновления версии, от создания или восстановления резервных копий до сбора логов.

Одна из ключевых функций PMSS – доставка релизов как через внешние хранилища, так и через локальные дистрибутивы для изолированных контуров, что критически важно для заказчиков с высокими требованиями к безопасности. Единая система обновлений автоматизирует процесс до максимально возможного уровня: при возникновении проблемы в ходе обновления откат на предыдущую версию выполняется в одно нажатие.

Ещё одна важная деталь – подсистема резервного копирования собственными средствами платформы с гибкими настройками, гарантией стабильной работы во время снятия резервной копии и после восстановления.

Для упрощения отладки настраиваемых сценариев обработки данных интегрирован единый сервис сбора событий, для повышения отказоустойчивости внедрена ролевая модель Master/Worker с возможностью разметки расположения сервисов, а для особых случаев добавлена браузерная консоль администраторов.

Также в ходе работы над модулем PMSS реализованы единый реестр внешних подключений и возможность превалидации ресурсов для проверки готовности узла к инсталляции.

С целью обеспечения универсальности у PMSS расширена совместимость с операционными системами – официально поддержана инсталляция не только на Ubuntu, но и на «Ред ОС». Это важно для заказчиков с особенно строгими требованиями к импортозамещению.

«Разработка PMSS позволила нам вывести управление платформой на принципиально новый уровень. Данный инструмент – это не просто утилита администратора, а полноценная экосистема управления, которую мы называем "платформой внутри платформы". Она закрывает все ключевые вопросы эксплуатации: первичной установки, безопасного обновления с возможностью отката, непрерывного контроля работоспособности и защиты данных. Реализация PMSS – еще один важный шаг в совершенствовании технологического фундамента платформы. Теперь наши заказчики даже в самых строгих изолированных средах могут чувствовать себя так же уверенно, как если бы они пользовались лучшими мировыми облачными практиками», – отметил генеральный директор «Некстби» Александр Цыкунов.

Собственную интеграционную платформу нового поколения, сочетающую возможности ETL-, BI- и ERM-систем, компания «Некстби» представила рынку в середине 2025 г. Уже после выхода на рынок в том же году продукт был расширен возможностями AutoML, в платформе появился визуальный редактор BPMN-схем, геовиджет с многослойными подложками. Платформа включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и прошла пилотные внедрения в финансовой, энергетической, добывающей, металлургической и телекоммуникационной отраслях.