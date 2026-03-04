Grandbazar перешла с зарубежного сервиса на российскую SDLC-систему SimpleOne

Grandbazar (платформа корпоративной и клиентской лояльности корпорации ITG) перешла с зарубежного сервиса ClickUp на российскую систему управления разработкой ПО SimpleOne SDLC и этим восстановила полноценную работу Scrum-команд. SDLC-платформа обеспечила настройку спринтов и интеграцию с GitLab, сохранив непрерывность процессов. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

Grandbazar развивает платформу с готовыми инструментами для запуска программ лояльности и промоакций. Команда разработки использует Scrum-методологию с двухнедельными релизными циклами и обрабатывает десятки задач в каждом спринте.

После того, как в 2024 г. сервис ClickUp стал недоступен, компания была вынуждена полностью восстанавливать систему управления разработкой. В этих условиях команде требовалось решение с поддержкой Scrum-процессов, работы с задачами разного уровня и интеграцией с системой контроля версий GitLab.

SimpleOne SDLC позволила развернуть базовую структуру проектов, настроить спринты, доски задач и связь с GitLab, а также адаптировать решение под разные команды — frontend, backend, дизайн и инфраструктуру. Платформа включена в реестр отечественного ПО.

«ClickUp в какой-то день просто отключился. Мы начали работать в SimpleOne SDLC практически сразу, а данные переносили параллельно в течение нескольких дней», — сказал Михаил Богданов, генеральный директор Grandbazar, корпорация ITG.

Миграция проходила без остановки работы команды. В первую очередь в новую систему были перенесены активные задачи, архивные сведения добавлялись поэтапно. Уже через неделю после отключения зарубежного сервиса команда полностью работала в SimpleOne SDLC, сохранив двухнедельный релизный цикл и привычный объем задач.

Сегодня через платформу проходит более 200 задач в месяц. Планирование, трекинг прогресса и закрытие спринтов сосредоточены в одном месте. Интеграция с GitLab позволяет связывать задачи с коммитами и ветками, обеспечивая прозрачность и упрощая координацию между командами.

«Когда зарубежный сервис отключается внезапно, компаниям нужна альтернатива — нужна быстро, но без потери функциональности. SimpleOne SDLC, как показывает проект с Grandbazar, позволяет развернуть Scrum-процессы и интеграцию с GitLab буквально за несколько дней, сохраняя прозрачность работы продуктовых команд», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

В дальнейшем Grandbazar планирует расширять использование возможностей SDLC-платформы, включая настройку связей между задачами разработки и дизайна, а также кастомизацию статусных моделей под специфику проектов. Использование SDLC в связке с ITSM-процессами SimpleOne рассматривается как следующий шаг в повышении управляемости операционной эффективности.