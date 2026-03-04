CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ABC Автоматизация» и ИТ-вендор «Инферит» стали партнерами

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «ABC Автоматизация». Новое сотрудничество направлено на развитие технологической независимости российских компаний, что отвечает стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«ABC Автоматизация» — системный интегратор и поставщик программно-аппаратных решений для цифровизации бизнес-процессов. Компания специализируется на комплексных проектах для государственных учреждений и коммерческих предприятий, помогая клиентам повышать эффективность, безопасность и прозрачность операций за счет внедрения современных технологий.

В портфеле компании находится большинство российских программ, которые занесены в реестр отечественного ПО и отвечают стандартам ФСТЭК. Благодаря партнерству с «Инферит» теперь интегратор может предлагать клиентам и флагманский продукт вендора: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Она автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

Решение представлено в экосистеме продуктов «Инферит» для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо этого, вендор производит компьютерное оборудование, инструменты ИБ, развивает FinOps- и биллинг-платформы.

«Партнерство с “Инферит” — это новый уровень наших комплексных услуг. Система “Инферит ИТМен” позволит клиентам автоматизировать управление ИТ-активами, гарантировать соответствие требованиям регуляторов и сократить издержки. Мы рады, что теперь можем предлагать рынку еще более полные и технологичные решения для цифрового суверенитета», — отметила Татьяна Юдина, коммерческий директор «АВС Автоматизация».

«“ABC Автоматизация” обладает сильной отраслевой экспертизой и за последние годы подтвердила статус надежного интегратора и поставщика ИТ-услуг. Включение “Инферит ИТМен” в портфель интегратора — логичный шаг для усиления его продуктовой линейки. Наше решение позволяет точно учитывать ИТ-активы и контролировать инфраструктуру, что особенно востребовано в крупных государственных и коммерческих проектах», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

