В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировались более 1 млн компаний

Количество регистраций в государственной системе маркировки «Честный знак» превысило 1 млн компаний. Только за 2025 г. в системе зарегистрировались более 250 тыс. участников, что на 33% больше, чем годом ранее.

В системе работают производители, импортеры, дистрибьюторы, логистические операторы и розничные продавцы — участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Большая часть пользователей — малый и средний бизнес.

«За годы работы система маркировки заметно эволюционировала: она стала удобнее, технологичнее и понятнее для бизнеса, в том числе малого и среднего. Появились цифровые сервисы, обучающие материалы и меры поддержки, которые позволяют предпринимателям быстрее включаться в работу и эффективно встраивать маркировку в повседневные процессы. Сегодня “Честный знак” – это цифровая платформа, которая помогает бизнесу работать в более прозрачных условиях», – отметил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

По числу компаний-участников системы лидируют сегменты молочной продукции и питьевой воды: в каждом из них зарегистрировано свыше 346 тыс. участников. В числе крупнейших по этому показателю также легкая промышленность (более 334 тыс. компаний) и производители соков и безалкогольных напитков (свыше 302 тыс. компаний). Существенное число участников приходится также на табачную отрасль, пивоваренную продукцию, обувной рынок и фармацевтику.

Система включает Национальный каталог товаров, в котором содержатся сведения о миллионах товаров. Ежегодно в «Честном знаке» обрабатывается более 2,6 млрд документов, при этом порядка 90% операций выполняются менее чем за минуту. Платформа интегрирована с 27 государственными ведомствами, которые получают информацию о выявленных нарушениях и могут оперативно на нее реагировать.

«Система “Честный знак” обеспечивает сквозную прослеживаемость движения товара с уникальным кодом на всех этапах – от производителя до покупателя. Это позволяет автоматически выявлять попытки продажи товаров с нарушениями и повышает прозрачность оборота по всей стране», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак», Реваз Юсупов.

Маркировка заметна и для конечных потребителей: пользователями мобильного приложения «Честный знак» являются свыше 35 млн россиян – только за 2025 г. с его помощью было проверено 135 млн товаров. В декабре в приложении появился новый сервис «Что за продукт»: при сканировании цифрового кода пользователю доступна расширенная информация о составе и параметрах товара. Сейчас сервис работает для отдельных категорий продукции, в дальнейшем перечень будет расширяться.

