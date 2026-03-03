«М.Видео» назвала цены на iPad Air с чипом M4

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на новый планшет iPad откроется 3 марта. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии iPad Air с диагональю 11 дюймов на 128 Гб составит 72,99 тыс. руб., а iPad Air на 13 дюймов и 256 Гб — 109,99 тыс. руб. Планшет будет доступен в рассрочку 0-0-24 без первого взноса и переплат. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

iPad Air с M4 стал до 30% быстрее по сравнению с предыдущим поколением и до 2,3 раза производительнее моделей на базе M1. Планшет оснащен 8-ядерным CPU и 9-ядерным GPU с поддержкой аппаратного трассирования лучей и mesh shading второго поколения, что обеспечивает высокий уровень графики в профессиональных приложениях и современных играх. Объем объединенной памяти увеличен до 12 ГБ, а пропускная способность памяти — до 120 ГБ/с, что особенно важно для задач, связанных с AI, обработкой фото и видео и многозадачностью.

Новинка доступна в двух размерах — 11 и 13 дюймов — и четырех цветах: «синий», «фиолетовый», «сияющая звезда» и «серый космос». Планшеты представлены в конфигурациях памяти 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

iPad Air поддерживает новейшие беспроводные стандарты, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а версии с LTE/5G оснащены модемом нового поколения, обеспечивающим более высокую скорость передачи данных и энергоэффективность.

Среди ключевых возможностей iPadOS 26 — обновленная система работы с окнами, расширенные функции приложения «Файлы», отдельное приложение «Просмотр» для работы с PDF и изображениями, а также улучшенные инструменты для записи аудио и фоновых задач.

iPad Air совместим с Apple Pencil Pro и Magic Keyboard, что делает устройство универсальным инструментом для учебы, работы и творчества.