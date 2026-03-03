«Купер» перенес бизнес-аналитику в облако Cloud.ru

Сервис доставки «Купер» перенес аналитическую инфраструктуру в облако Cloud.ru. Основой для ее развертывания стал сервис Evolution Managed ArenadataDB. В результате миграции компания увеличила скорость подготовки аналитической отчетности. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Купер» — сервис доставки товаров, продуктов и готовый еды из магазинов и ресторанов. Из-за роста объема бизнес-данных для анализа компании нужно было увеличить производительность корпоративного хранилища и ускорить подготовку отчетов под внутренние и внешние запросы.

Миграция в Cloud.ru ускорила подготовку отчетов, повысила прозрачность работы с данными и позволила масштабироваться под рост запросов. Кроме того, у разработчиков появилась возможность самостоятельно конфигурировать аналитическую архитектуру под меняющиеся задачи бизнеса, работать с удобными инструментами бэкапирования и восстановления, а также пользоваться базой знаний по сервису. Инфраструктура работает в режиме T-1, когда данные за вчера доступны на следующий день — это позволяет обеспечивать управленческую отчетность и ad-hoc аналитику быстрее.

«Миграция нашей инфраструктуры значительно усилила нашу аналитическую платформу. Сейчас масштабируемость платформы позволяет без сбоев обрабатывать любые объемы данных для бесперебойной работы бизнеса. Результаты полностью оправдали ожидания — мы довольны производительностью и гибкостью новой среды, что дает толчок для дальнейшего развития», — сказал директор по технологиям «Купера» Андрей Хышов.

«"Купер" — компания со зрелыми ИТ-процессами, поэтому перед нами стояла задача не просто провести миграцию, но и ускорить подготовку аналитики, не допустив при этом роста операционных затрат. Теперь команда может сфокусироваться на развитии сервиса, а не на доработке инфраструктуры. Кроме того, миграция в облако Cloud.ru впоследствии позволит бесшовно интегрировать в работу новые решения в области ИИ и машинного обучения», — сказала директор департамента по работе с корпоративными клиентами Cloud.ru Дарья Фролова.