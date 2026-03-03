Consid реализовала проект внедрения MES-системы на заводе «Логика Молока» в Московской области

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом и исполнением в цепочке поставок, объявила о завершении проекта по внедрению системы управления производственными процессами Consid.MES на заводе компании «Логика Молока» (ранее – Health & Nutrition) в Чехове Московской области. Это новый этап развития сотрудничества и применения платформы Consid на объектах российского производителя молочной продукции: в 2023 г. команда Consid успешно реализовала масштабный проект по импортозамещению WMS-системы на 9 распределительных центрах компании.

Необходимость внедрения Consid.MES была обусловлена недостатками при эксплуатации устаревшей западной MES-системы. Уход иностранного вендора с российского рынка привёл к отсутствию технической поддержки и создал риски остановки производства в условиях санкционных ограничений. Кроме того, функциональные возможности прежнего решения перестали соответствовать текущим и перспективным требованиям производственных циклов компании.

При выборе новой MES-системы заказчик ориентировался на российские разработки, опыт работы вендоров на рынке, возможности круглосуточной поддержки и последующего масштабирования решения на другие заводы компании. По итогам открытого тендера было принято решение о внедрении Consid.MES, в том числе с учётом успешного опыта эксплуатации решений Consid на других объектах и многолетнего взаимодействия проектных команд.

С помощью Consid.MES автоматизированы ключевые производственные и складские процессы. В частности, реализована автоматизация работы станции фруктово-ягодных наполнителей, включая приёмку контейнеров от поставщиков, их перемещение между производственными площадками, подключение и отключение к линиям, контроль сроков годности, остатков, количества подключений, учёт сработанного наполнителя и возврат контейнеров поставщикам с формированием пакета документов. Также автоматизированы процессы склада сырья и материалов — приёмка, хранение, перемещение, списание на производственные заказы, возврат остатков с линий, учёт брака и отходов. Для склада запасных частей реализована поддержка приёмки, хранения, выдачи и возврата запчастей и инструмента, работа с плановыми и оперативными заявками, а также проведение инвентаризаций.

В рамках проекта Consid.MES была интегрирована с ERP-системой заказчика. Оперативные производственные планы, заказы и заявки автоматически загружаются в систему. Для подтверждения исполнения производственных операций используются рабочие места на ПК, планшеты и терминалы сбора данных. Реализована печать этикеток для различных категорий — сырья и материалов, готовой продукции, фруктово-ягодных наполнителей и склада запасных частей — с использованием этикеточных принтеров.

В результате внедрения Consid.MES обеспечена прозрачность выполнения производственных заказов и контроль исполнения операций в режиме реального времени. Система предоставляет операторам и администраторам актуальную информацию о статусах заказов и отдельных этапов производственного процесса и поддерживает плановые требования по приемке/выдаче сырья, материалов и запчастей на производственные линии.

В дальнейшем стороны планируют развитие функциональности системы и масштабирование решения на другие объекты производственно-логистической сети «Логики Молока», а также реализацию совместных проектов по маркировке продукции и интеграции с роботизированными решениями.