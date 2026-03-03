CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов

На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) ведется разработка системы мониторинга лифтов, позволяющей проводить непрерывный анализ работы оборудования. Технология позволит вести комплексный удаленный мониторинг. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает промышленные предприятия столицы в создании собственных инновационных решений. Внедрение системы предиктивного анализа лифтового оборудования позволит дистанционно отслеживать показатели работы лифтов и обеспечивать их бесперебойное функционирование. Для этого лифтовые шахты и кабины будут оснащены комплексом датчиков и контроллеров, которые обеспечат передачу информации в единый специализированный центр», — сказал Анатолий Гарбузов.

Внедрение системы позволит заранее узнавать о необходимости замены деталей, а также планировать производство и поставку необходимых комплектующих.

«Карачаровский механический завод продолжает разрабатывать собственные высокотехнологичные решения. КМЗ уже внедрил в производство интеллектуальную систему управления лифтами «Альпака», энергоэффективную бесшумную безредукторную лебедку, а также ограничитель скорости центробежного типа», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Систему предиктивного мониторинга планируется внедрить для всех лифтов, которые изготавливаются, устанавливаются и обслуживаются специалистами КМЗ.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет КМЗ пользоваться масштабными налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — два процента вместо 25. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще