SimpleOne HRMS автоматизирует изменение трудовых договоров и оценку кандидатов при найме

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила новую версию системы управления работой кадрового департамента SimpleOne HRMS (система управления человеческими ресурсами) 1.2.0. Обновление автоматизирует работу с трудовыми договорами, добавляет систему критериев оценки кандидатов и встроенные инструменты тестирования.

Возможности версии 1.2.0 направлены на решение критичных задач отдела кадров — снижение юридических рисков при работе с документами, повышение качества найма и сокращение времени на административные процедуры.

В новой версии добавлена функциональность по организации работы с трудовыми договорами. При любом изменении условий — приеме, переводе, увольнении — автоматически создается запись кадрового изменения с соответствующей категорией. История всех изменений сохраняется и отображается в карточке сотрудника и трудового договора. Такой подход снижает количество ошибок при подготовке документов и помогает соблюдать требования трудового законодательства.

Дополнительно новая функциональность позволяет создавать в системе единые критерии найма и автоматически применять их к вакансиям. При рассмотрении кандидата все критерии переносятся в его карточку, формируя готовый чек-лист для оценки. Специалисты отдела кадров и нанимающие менеджеры могут выставить оценки по единым стандартам, что делает процесс подбора более объективным и прозрачным.

В этом обновлении SimpleOne HRMS также изменилась работа с результатами и проверкой тестов. Настройки теста стали более гибкими, можно выбрать, когда система будет показывать правильные ответы, задать количество повторных попыток. Вопросы с выбором варианта ответа теперь проверяются автоматически.

«Главная задача департамента кадров сейчас — помогать бизнесу находить правильных людей, удерживать их и развивать. Но для этого компаниям нужно освобождать специалистов от рутины, чтобы отделы кадров могли перейти от операционных задач к стратегическим. Думаю, ценность цифровизации кадровых процессов заключается именно в этом переходе от администрирования к стратегии», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.