Компания «Клевер COEX» представила новую линейку образовательных квадрокоптеров «Клевер 5». Презентация прошла при поддержке Университета 2035 и Федерации гонок дронов России. Об этом CNews сообщили представители Клевер COEX.

Линейка включает несколько версий: две учебные для программирования и спортивную версию «Клевер 5 ФПВ», которая заточена под гоночные полеты. Также в линейке «Клевера 5» есть модели, рассчитанные на обучение, исследовательские работы и соревновательные форматы.

Тема квадрокоптеров в школах продолжает набирать популярность, одной из ключевых точек роста стал выход приказа Минпросвещения России от 28.11.2024 № 838. Теперь в каждой школе есть специализированный кабинет, который должен быть оборудован всем необходимым для изучения и работы с беспилотными авиационными системами.

Отдельным драйвером интереса к направлению является спорт. В 2025 г. Федерация гонок дронов России провела более 500 спортивных соревнований регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня. Кроме того, с 2023 г. Федерация совместно с «Движением первых» проводит всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для школьников «Пилоты будущего». В 2023-2024 гг. проект собрал более 9 тыс., а в 2025 г. – более 18 тыс. участников со всей России. По поручению Президента России Владимира Путина в 2025 г. турнир реализуется как образовательно-спортивный проект для детей с семи лет. Это точка входа в новый вид спорта, которая формирует не только интерес к здоровому образу жизни, но и развивает профессиональные компетенции.

Знаковым шагом в развитии технологичных видов спорта стало поручение Президента России о включении испытаний по управлению БПЛА во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Подготовка соответствующих предложений возложена на Правительство России со сроком исполнения до 15 апреля 2026 г. Таким образом, управление дронами встает в один ряд с традиционными спортивными нормативами, а сама система ГТО адаптируется к современным технологическим требованиям и запросам молодежи. Появление «Клевер 5 FPV» в линейке снижает порог входа и делает этот вид спорта доступным для обучающихся всех возрастов, усиливая интерес к технологичному спорту как новой форме массовой физической культуры.

На презентации новой линейки «Клевера 5» компания показала работу платформы в разных режимах и обсудила сценарии применения в обучении. Совместно с Университетом 2035 также запустили розыгрыш: участникам предложили ответить на технические вопросы про квадрокоптеры, победитель получит набор программируемого квадрокоптера «Клевер 5 ДЕВ», а в регион, из которого наибольшее количество участников пройдут тестирование, организаторы приедут и проведут соревнования по БАС.

Образовательный процесс с помощью квадрокоптера «Клевер 5 ДЕВ» позволяет сформировать базовые инженерные навыки: сборка, пайка, настройка, калибровка аппарата и программирование Ключевой особенностью модели стала гибкая модульная архитектура. Помимо квадрокоптера в комплект входят модули, которые позволяют интегрировать в реальные отраслевые сценарии. Например, с помощью тепловизионной камеры обучающиеся могут попрактиковаться в создании автономных миссий по поиску людей, очагов возгорания, мониторингу ЛЭП.

«"Клевер" — это не про одну дисциплину. Это возможность попробовать себя и в спорте, и в инженерии, и в программировании. Платформа универсальна и позволяет выстраивать обучение под разные задачи и уровни подготовки», – сказал Даниил Щин, директор по продукту «Клевер COEX».