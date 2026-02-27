CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В исторических парках Москвы выросла скорость мобильного интернета

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в музее-заповеднике «Коломенское» и Люблинском парке. Теперь посетители крупных зеленых зон могут слушать музыку и смотреть видео на средней скорости 130 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба парка пользуются большой популярностью у москвичей и хранят древнюю историю: дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском был построен в XVII веке, а усадьба Дурасова с живописным прудом и прогулочными маршрутами — в XIX веке. Парки ежегодно принимают тысячи жителей и гостей города: здесь проходят фестивали, спортивные мероприятия и городские праздники, из-за чего растет нагрузка на сеть.

Чтобы обеспечить стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки, специалисты оператора задействовали как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны. Такое сочетание позволяет одновременно увеличить емкость сети и обеспечить качественное покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи. Дополнительно внедрена технология VoLTE, благодаря которой вырастает качество речи и скорость дозвона.

«В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети. Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще