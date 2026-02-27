В исторических парках Москвы выросла скорость мобильного интернета

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в музее-заповеднике «Коломенское» и Люблинском парке. Теперь посетители крупных зеленых зон могут слушать музыку и смотреть видео на средней скорости 130 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба парка пользуются большой популярностью у москвичей и хранят древнюю историю: дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском был построен в XVII веке, а усадьба Дурасова с живописным прудом и прогулочными маршрутами — в XIX веке. Парки ежегодно принимают тысячи жителей и гостей города: здесь проходят фестивали, спортивные мероприятия и городские праздники, из-за чего растет нагрузка на сеть.

Чтобы обеспечить стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки, специалисты оператора задействовали как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны. Такое сочетание позволяет одновременно увеличить емкость сети и обеспечить качественное покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи. Дополнительно внедрена технология VoLTE, благодаря которой вырастает качество речи и скорость дозвона.

«В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети. Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».