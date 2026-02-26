CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Wheelies разработал систему стабилизации мультикоптеров на высотах до 200 метров

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) разработала систему удержания позиции мультикоптеров на высотах до 200 метров без использования спутниковой навигации (GNSS). Решение основано на обработке данных камеры и радарного высотомера, объединенных в единый программный контур. Разработка ориентирована на гражданское применение, например при инспекции инфраструктуры или агромониторинге. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Инженеры компании спроектировали двухконтурную технологию стабилизации. Первый алгоритм выполняет высокочастотную стабилизацию порывов ветра и кратковременных возмущений, обеспечивая быструю реакцию системы. Второй алгоритм реализует визуальную одометрию и устраняет накопленный дрейф, корректируя долгосрочное смещение относительно исходной точки.

Программное обеспечение последовательно обрабатывает видеопоток, данные инерциальных датчиков и высотомера, рассчитывает параметры движения и передает корректирующие команды полетному контроллеру в режиме реального времени. В результате мультикоптер сохраняет стабильное зависание на высотах до 200 метров даже при ветровых нагрузках и отсутствии спутникового сигнала. Система может работать автономно даже в режиме отсутствия GPS, повышая точность удержания.

Разработка открывает новые возможности для инспекции высотных сооружений, мониторинга линий электропередач, аэрофотосъемки, поисково-спасательных операций и агромониторинга. Программное решение зарегистрировано как программа для ЭВМ.

«В этом проекте мы сосредоточились на задаче стабилизации на больших высотах. Нам удалось добиться устойчивого удержания позиции там, где классические методы перестают быть эффективными. Благодаря разработке формируется технический базис для полностью автономных миссий без какого-либо участия человека», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще