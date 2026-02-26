Wheelies разработал систему стабилизации мультикоптеров на высотах до 200 метров

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) разработала систему удержания позиции мультикоптеров на высотах до 200 метров без использования спутниковой навигации (GNSS). Решение основано на обработке данных камеры и радарного высотомера, объединенных в единый программный контур. Разработка ориентирована на гражданское применение, например при инспекции инфраструктуры или агромониторинге. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Инженеры компании спроектировали двухконтурную технологию стабилизации. Первый алгоритм выполняет высокочастотную стабилизацию порывов ветра и кратковременных возмущений, обеспечивая быструю реакцию системы. Второй алгоритм реализует визуальную одометрию и устраняет накопленный дрейф, корректируя долгосрочное смещение относительно исходной точки.

Программное обеспечение последовательно обрабатывает видеопоток, данные инерциальных датчиков и высотомера, рассчитывает параметры движения и передает корректирующие команды полетному контроллеру в режиме реального времени. В результате мультикоптер сохраняет стабильное зависание на высотах до 200 метров даже при ветровых нагрузках и отсутствии спутникового сигнала. Система может работать автономно даже в режиме отсутствия GPS, повышая точность удержания.

Разработка открывает новые возможности для инспекции высотных сооружений, мониторинга линий электропередач, аэрофотосъемки, поисково-спасательных операций и агромониторинга. Программное решение зарегистрировано как программа для ЭВМ.

«В этом проекте мы сосредоточились на задаче стабилизации на больших высотах. Нам удалось добиться устойчивого удержания позиции там, где классические методы перестают быть эффективными. Благодаря разработке формируется технический базис для полностью автономных миссий без какого-либо участия человека», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.