CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Вышло обновление 5.2 платформы «Триафлай»

Компания «Триафлай» объявила о выпуске версии 5.2 одноимённой low-code/no-code-платформы. Если релиз 5.1.5 завершал этап укрепления технического фундамента и повышал удобство пользователей и администраторов, то версия 5.2 фокусируется на прикладной управляемости системы: прежде всего в части календарной логики, стабильности загрузки данных и эксплуатационной предсказуемости.

Ключевым нововведением стал производственный календарь, внедрённый на уровне всей платформы. Он обеспечивает централизованную интерпретацию рабочих, выходных и праздничных дней во всех сценариях: от первичного ввода информации до аналитической обработки. Для администраторов реализован веб-интерфейс настройки календаря с возможностью по каждому году задавать рабочие, выходные и праздничные дни. Настройки применяются централизованно и автоматически используются всеми компонентами системы, где задействованы элементы выбора даты. Это снижает риск методологических ошибок и повышает корректность временной аналитики в масштабных проектах. По словам Product owner Сергея Новожилова, данный функционал еще получит свое развитие в будущих релизах платформы.

В технологической части версия 5.2 продолжает развитие контейнеризированной архитектуры, но уже в прикладном контексте эксплуатации. Реализовано контейнеризированное приложение с использованием Docker. Окружение выполнения Python-скриптов вынесено в отдельный контейнер. Это обеспечивает изоляцию вычислительных процессов и дополнительную устойчивость при интенсивной обработке данных. Настроен централизованный сбор логов через Fluent Bit с ежедневной ротацией. Логи хранятся 14 дней и доступны через веб-интерфейс, в архивном виде или напрямую в контейнерах.

Значительно повышена надёжность процесса загрузки данных. Для операций добавлены таймауты, исключающие бесконечное ожидание при внешних сбоях. Полностью переработан Python-коннектор: реализована возможность предотвращения дублирования запусков. Улучшено распознавание кодировки при загрузке CSV-файлов с русским текстом. Обеспечено корректное преобразование типа datetime во внутренний показатель «Дата и время» для виртуальных данных; в отчётах этот показатель теперь может использоваться в фильтрах с выражениями «<» и «>». Для показателей типа «Целое» расширен диапазон поддерживаемых значений (BigInt), что позволяет корректно загружать большие числа, превышающие стандартный тип Integer.

В модуле сбора данных добавлены маркеры обязательности в шаблонах, что повышает дисциплину ввода информации. Проведена оптимизация отчётов с большим количеством строк. Дополнительно реализована проверка лимита строк: кнопка «Построить отчёт» блокируется при превышении установленного ограничения, предотвращая избыточную нагрузку. Исправлена ошибка невозможности выбора значений в фильтре, если они являлись данными виртуального коннектора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще