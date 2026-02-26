Вышло обновление 5.2 платформы «Триафлай»

Компания «Триафлай» объявила о выпуске версии 5.2 одноимённой low-code/no-code-платформы. Если релиз 5.1.5 завершал этап укрепления технического фундамента и повышал удобство пользователей и администраторов, то версия 5.2 фокусируется на прикладной управляемости системы: прежде всего в части календарной логики, стабильности загрузки данных и эксплуатационной предсказуемости.

Ключевым нововведением стал производственный календарь, внедрённый на уровне всей платформы. Он обеспечивает централизованную интерпретацию рабочих, выходных и праздничных дней во всех сценариях: от первичного ввода информации до аналитической обработки. Для администраторов реализован веб-интерфейс настройки календаря с возможностью по каждому году задавать рабочие, выходные и праздничные дни. Настройки применяются централизованно и автоматически используются всеми компонентами системы, где задействованы элементы выбора даты. Это снижает риск методологических ошибок и повышает корректность временной аналитики в масштабных проектах. По словам Product owner Сергея Новожилова, данный функционал еще получит свое развитие в будущих релизах платформы.

В технологической части версия 5.2 продолжает развитие контейнеризированной архитектуры, но уже в прикладном контексте эксплуатации. Реализовано контейнеризированное приложение с использованием Docker. Окружение выполнения Python-скриптов вынесено в отдельный контейнер. Это обеспечивает изоляцию вычислительных процессов и дополнительную устойчивость при интенсивной обработке данных. Настроен централизованный сбор логов через Fluent Bit с ежедневной ротацией. Логи хранятся 14 дней и доступны через веб-интерфейс, в архивном виде или напрямую в контейнерах.

Значительно повышена надёжность процесса загрузки данных. Для операций добавлены таймауты, исключающие бесконечное ожидание при внешних сбоях. Полностью переработан Python-коннектор: реализована возможность предотвращения дублирования запусков. Улучшено распознавание кодировки при загрузке CSV-файлов с русским текстом. Обеспечено корректное преобразование типа datetime во внутренний показатель «Дата и время» для виртуальных данных; в отчётах этот показатель теперь может использоваться в фильтрах с выражениями «<» и «>». Для показателей типа «Целое» расширен диапазон поддерживаемых значений (BigInt), что позволяет корректно загружать большие числа, превышающие стандартный тип Integer.

В модуле сбора данных добавлены маркеры обязательности в шаблонах, что повышает дисциплину ввода информации. Проведена оптимизация отчётов с большим количеством строк. Дополнительно реализована проверка лимита строк: кнопка «Построить отчёт» блокируется при превышении установленного ограничения, предотвращая избыточную нагрузку. Исправлена ошибка невозможности выбора значений в фильтре, если они являлись данными виртуального коннектора.