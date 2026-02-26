CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Стандартная редакция «Ред Адм» обновлена до версии 2.0

Компания «Ред Софт» обновила «Ред Адм» стандартной редакции до версии 2.0, значительно расширив функциональность продукта. Стандартная редакция входит в состав операционной системы «Ред ОС 8» и предоставляет доступ к базовым инструментам администрирования и управления ИТ-инфраструктурой.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой от компании «Ред Софт». Стандартная редакция «Ред Адм» входит в состав операционной системы «Ред ОС 8» и предлагает базовые инструменты для управления объектами домена и внедоменными компьютерами, настройки рабочих станций и создания сценариев для автоматизации задач по администрированию. Расширенный функционал с доступом ко всем подсистемам и контроллеру домена реализован в «Ред Адм» промышленной редакции с актуальной версией 2.0.

Обновление 2.0 усилило функционал стандартной редакции. Появились новые разделы: «Компьютеры», «Первоначальная настройка» и «Справка» с документацией.

В новый раздел «Компьютеры» вынесены инструменты для работы с внедоменными устройствами, добавлена вкладка «Настройки» для управления SSH-ключом, реализована возможность загрузки компьютеров из .csv файла. Клиентское приложение для «Ред Адм» стандартной редакции 2.0 теперь умеет управлять клиентскими агентами, а также осуществлять поиск по спискам доверенных и недоверенных компьютеров.

Конфигурации, используемые для распространения настроек на устройства и пользователей в организации, предлагают больше возможностей для автоматизации через вкладку «Управление параметрами». Администратору доступны валидация, удобный поиск параметров, управление кэшем каждой конфигурации.

В подсистему «Служба каталогов» добавлена базовая фильтрация объектов по типу, статусу аккаунта и группе, а также повышена производительность поиска за счёт оптимизации LDAP-запросов.

«Ред Адм» стандартной редакции поставляется вместе с операционной системой «Ред ОС 8». Это отличный старт для знакомства с продуктом: можно получить представление о его возможностях и попробовать функционал для решения стандартных задач администрирования. Однако для миграции, инвентаризации, работы с сетями и более гибкого управления доменом потребуется промышленная редакция «Ред Адм», — сказал Владислав Цынский, менеджер продукта «Ред Адм».

