СИБУР ускоряет аналитические исследования с помощью искусственного интеллекта

Научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации» начал внедрение искусственного интеллекта для автоматизации анализа экспериментальных данных. Использование ИИ-инструментов позволит проводить аналитические испытания быстрее до семи раз. Это способствует ускорению разработки новых материалов и специальных компонентов, необходимых для гибкого управления свойствами современных синтетических материалов и обеспечения технологической независимости отрасли. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

В качестве инструментов автоматизированного анализа изображений, которые используются в исследованиях структуры материалов и морфологии частиц, СИБУР использует российские программные решения. Обученные модели автоматически выделяют объекты на изображениях и выполняют количественный анализ за секунды, обеспечивая высокую воспроизводимость результатов. Сравнение автоматического и ручного анализа показало высокую степень совпадения результатов — более 85% по ключевым количественным параметрам. При этом успех применения искусственного интеллекта зависит от компетентности и профессионализма специалиста, который его обучает и работает с ним. В данном случае ключевым является начальный этап, когда от оператора требуется тщательность и аккуратность при разметке, что напрямую влияет на результат обучения модели.

Дмитрий Афанасьев, директор по аналитическим исследованиям и разработкам научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»: «Цифровизация анализа экспериментальных данных позволяет нам существенно ускорять научные исследования и повышать их эффективность. Автоматизация обработки изображений сокращает время получения результатов и снижает влияние человеческого фактора, что особенно важно при работе с большими массивами данных. Это дает возможность нашим исследователям быстрее проверять гипотезы и ускоряет разработку новых материалов и технологий».

Развитие цифровых решений в области исследований и разработок является частью системной стратегии СИБУРа. Компания тестирует и внедряет методы искусственного интеллекта в научные процессы, в том числе для прогнозирования связи «структура-свойство», виртуального скрининга катализаторов, подбора условий синтеза и сокращения числа лабораторных экспериментов, что должно существенно ускорить разработку новых продуктов и материалов. Исследования ведутся совместно с ведущими университетами, а разработанные подходы призваны радикально сократить сроки проектирования и управления сложными научными и производственными задачами, укрепляя технологическую независимость и расширяя научный фундамент компании.

