«Ростелеком» обновил платформу по управлению бизнес-процессами «Поток» для высоких нагрузок — до 1 млн процессов одновременно

Платформа автоматизации бизнес-процессов «Поток», разработанная «Ростелекомом», получила обновление. Теперь она поддерживает до 1 млн процессов одновременно и стабильно работает при высокой нагрузке и распределенных командах. Обновленный до версии 2.0 движок платформы позволил полностью переработать механизм обработки неактивных процессов, благодаря чему они меньше влияют на общую производительность системы.

Разработанная как отечественная альтернатива Camunda платформа «Поток» сочетает в себе ключевые преимущества для эффективного управления процессами: масштабируемость, удобную работу с версиями процессов, low-code-инструменты для интеграций, высокую скорость работы и надежную техническую поддержку в России. Соответствие требованиям импортозамещения подтверждено включением в реестр российского ПО. На практике решение уже доказало свою эффективность — оно внедрено и активно эксплуатируется в контуре «Ростелекома».

«Поток» изначально был предназначен для крупных российских компаний и госорганизаций, поэтому подходит для финансовых, бухгалтерских, HR- и ИТ-служб, а также для проектных команд, подразделений клиентской поддержки и продаж.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома», сказал: «Мы изначально проектировали “Поток” под требования крупных компаний: множество процессов, распределенные команды, интеграции и строгие ожидания по надежности. Обновление платформы — это шаг к следующему уровню: до 1 млн процессов одновременно, новый движок, удобная диагностика и сравнение версий. В итоге бизнес получает скорость, а ИТ — управляемость и устойчивость эксплуатации в корпоративном контуре».

Олеся Абашева, руководитель центра разработки и развития систем поддержки бизнеса «Ростелекома», отметила: «Интерес к платформе со стороны внутренних проектных команд и отраслевого сообщества стабильно растет. Поэтому мы ускорили развитие продукта. Новый релиз делает работу прозрачнее, упрощает диагностику и поддерживает событийную модель. По сути, мы переходим к следующему этапу эволюции “Потока” как промышленной BPM-платформы».

Свежее обновление платформы сделало контроль исполнения бизнес‑процессов еще более прозрачным и удобным. Возможность анализировать процесс прямо во время его работы и отслеживать переходы между блоками помогает сократить сроки внедрения решений и упростить их поддержку в промышленной среде.

Значительно расширились и возможности интеграции: реализован обмен сообщениями через Apache Kafka. Теперь процессы запускаются по входящим сообщениям из внешних систем, что открывает новые перспективы для построения событийной архитектуры и использования платформы «Поток» в сложных распределенных ИТ‑ландшафтах.

Продукт продолжит свое развитие, ориентируясь на реальные потребности проектов и технологические тенденции отрасли.