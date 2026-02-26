CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Ростелеком» обновил платформу по управлению бизнес-процессами «Поток» для высоких нагрузок — до 1 млн процессов одновременно

Платформа автоматизации бизнес-процессов «Поток», разработанная «Ростелекомом», получила обновление. Теперь она поддерживает до 1 млн процессов одновременно и стабильно работает при высокой нагрузке и распределенных командах. Обновленный до версии 2.0 движок платформы позволил полностью переработать механизм обработки неактивных процессов, благодаря чему они меньше влияют на общую производительность системы.

Разработанная как отечественная альтернатива Camunda платформа «Поток» сочетает в себе ключевые преимущества для эффективного управления процессами: масштабируемость, удобную работу с версиями процессов, low-code-инструменты для интеграций, высокую скорость работы и надежную техническую поддержку в России. Соответствие требованиям импортозамещения подтверждено включением в реестр российского ПО. На практике решение уже доказало свою эффективность — оно внедрено и активно эксплуатируется в контуре «Ростелекома».

«Поток» изначально был предназначен для крупных российских компаний и госорганизаций, поэтому подходит для финансовых, бухгалтерских, HR- и ИТ-служб, а также для проектных команд, подразделений клиентской поддержки и продаж.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома», сказал: «Мы изначально проектировали “Поток” под требования крупных компаний: множество процессов, распределенные команды, интеграции и строгие ожидания по надежности. Обновление платформы — это шаг к следующему уровню: до 1 млн процессов одновременно, новый движок, удобная диагностика и сравнение версий. В итоге бизнес получает скорость, а ИТ — управляемость и устойчивость эксплуатации в корпоративном контуре».

Олеся Абашева, руководитель центра разработки и развития систем поддержки бизнеса «Ростелекома», отметила: «Интерес к платформе со стороны внутренних проектных команд и отраслевого сообщества стабильно растет. Поэтому мы ускорили развитие продукта. Новый релиз делает работу прозрачнее, упрощает диагностику и поддерживает событийную модель. По сути, мы переходим к следующему этапу эволюции “Потока” как промышленной BPM-платформы».

Свежее обновление платформы сделало контроль исполнения бизнес‑процессов еще более прозрачным и удобным. Возможность анализировать процесс прямо во время его работы и отслеживать переходы между блоками помогает сократить сроки внедрения решений и упростить их поддержку в промышленной среде.

Значительно расширились и возможности интеграции: реализован обмен сообщениями через Apache Kafka. Теперь процессы запускаются по входящим сообщениям из внешних систем, что открывает новые перспективы для построения событийной архитектуры и использования платформы «Поток» в сложных распределенных ИТ‑ландшафтах.

Продукт продолжит свое развитие, ориентируясь на реальные потребности проектов и технологические тенденции отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще