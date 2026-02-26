Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18

Компания Nexign («Нэксайн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением стала полноценная поддержка PostgreSQL 18, что позволяет пользоваться всеми масштабными улучшениями в области производительности, мониторинга и сопровождения. Кроме того, Nexign Nord 6 совместима с ОС Astra Linux 1.8.

Для повышения отказоустойчивости в обновление интегрирована функциональность организации резервного копирования на основе pgBackRest. Она обеспечивает надежное поэтапное копирование с минимальной нагрузкой на систему и быстрое восстановление данных, что критически важно для высоконагруженных OLTP-систем и аналитических задач.

В целях безопасности и гибкости управления доступом расширены профили пользователей: теперь возможна одновременная работа двух паролей в течение заданного периода. Это позволяет осуществить плавный переход на новый пароль в распределенных системах без риска потери доступа.

Для разработчиков добавлен ряд полезных расширений, включая инструменты для работы с сессионными переменными в SQL-запросах, статистический анализатор кода PL/pgSQL для выявления ошибок, а также расширение, обеспечивающее совместимость с функциями и синтаксисом Oracle. Это существенно упрощает миграцию приложений с Oracle на PostgreSQL и разработку кроссплатформенных решений.

Автоматизация рутинных задач администратора БД также получила развитие — новые механизмы позволяют автоматически управлять партициями, добавлять строки и упрощать хранение данных. Усовершенствованный менеджер ресурсов теперь включает возможность ограничения операций ввода-вывода для оптимизации нагрузки на CPU и на сервер.

«В новой версии нашей СУБД Nexign Nord 6 мы не только обеспечили поддержку последней версии PostgreSQL, но и добавили инструменты, которые делают работу администраторов и разработчиков проще, безопаснее и эффективнее. Кроме того, мы гарантировали значительный прирост производительности за счет улучшения многопоточной передачи данных и внедрения опции сборки с поддержкой сжатия: это позволяет экономить дисковое пространство и сокращать время выполнения запросов на 20-40%. Наша цель — предлагать рынку конкурентоспособные, производительные и удобные решения, соответствующие стратегическим целям бизнеса», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.