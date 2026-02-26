CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый четвертый работник тратит один из пяти рабочих дней в неделю на написание отчетов и согласование документов

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди трудоустроенных россиян и выявили, что 25% работников тратят на подготовку неавтоматизированных отчетов более 6 часов в неделю, а у 38% столько же времени уходит на согласование документов, заявок и запросов. Эксперты hh.ru утверждают, что исправить ситуацию и ускорить работу кадровиков в 8 раз помогает автоматизация бумажной работы и перевод ее в «цифру». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 5 по 12 мая 2025 г. среди 3283 российских соискателей.

Кроме написания отчетов, на которые уходит в среднем 6-8 рабочих часов, почти у каждого второго (46%) представителя кадровых служб еженедельно уходит еще свыше 6 часов на согласование различных документов, заявок и запросов.

«Рекрутеры и HR тратят гораздо больше времени на рутинные задачи, связанные с приемом каждого сотрудника, чем принято считать. По нашим подсчетам, оформление 10 документов на бумаге — это около 30 более кликов “мышкой” и несколько часов на ручной перенос данных, печать, передачу, физическое подписание, контроль, подшивку и пересылку. При массовом найме или высокой текучести кадров это десятки трудочасов HR-отдела ежемесячно. При этом найм растягивается на дни или недели, за это время кандидат может принять уйти работать в другую компанию или к конкурентам. Автоматизация подписания документов позволяет сократить оформление кандидата до 15 минут. Благодаря этому на работу с соискателями у рекрутеров уходит в среднем в 8 раз меньше времени, а компания экономит до 1500-2000 руб. только на трудочасах вовлеченных кадровых специалистов. В случае с массовым наймом и штатом от нескольких кадровиков — это десятки, а иногда и сотни тысяч рублей ежемесячно», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Опрос hh.ru показал, что количество часов, уходящих на рутинные и бумажные задачи, значительно различается у представителей разных отраслей. Так, больше всего времени на согласование документов, заявок и запросов тратят сотрудники компаний энергетического комплекса и ТЭК — 53% опрошенных выделяют на это больше 6 часов в неделю. Энергетики также больше других, судя по данным опроса, тратят времени на подготовку отчетов «руками» (39% респондентов тратят на это более 6 часов в неделю).

На втором месте по временным затратам на подготовку ответов и согласовани - сотрудники здравоохранения и фармацевтики, муниципальные служащие, а также работники промышленного сектора и производства (по 29%). Менее часа в неделю на отчеты уходит у респондентов из ИТ, логистики и транспортной сферы (по 41%), а также у сотрудников сферы услуг (38%).

«Автоматизация бизнес-процессов во многих отраслях сегодня позволяет сократить время на рутинные задачи, которые раньше делались механически, а еще повысить прозрачность процессов и контроль над их выполнением. Так, например, по данным исследования hh.ru, 32% HR-сотрудников российских компаний тратят более 6 часов в неделю только на подготовку отчетов. Это один из самых высоких показателей среди различных профессий. Частично снять административную нагрузку с сотрудников кадровой службы может автоматизация некоторых процессов, в том числе — отчетности. Современные системы для подбора персонала позволяют оперативно получать аналитические данные о рекрутинге: отчеты буквально строятся сами. Так, в системе Talantix единый дашборд с главными метриками найма создается за 30 секунд. Это решение радикально упрощает доступ к данным, экономя ресурсы рекрутеров», — отметила Марина Хадина, директор по развитию системы для подбора персонала Talantix.

