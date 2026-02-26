CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Динамика затрат на развитие цифровой экономики (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал на основе данных официальной статистики за пять лет динамику валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в России. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализируемые затраты включают: связанные с внедрением и использованием цифровых технологий затраты организаций (расходы на приобретение машин и оборудования, ПО (лицензий), цифрового контента, оплату труда ИКТ-специалистов и услуг связи, обучение сотрудников, проведение научных исследований и разработок, др.); расходы населения на цифровые товары и услуги.

Главные выводы

В 2024 г. зафиксирован максимальный за последние пять лет годовой прирост затрат на развитие цифровой экономики (+1,2 трлн руб., или +22% в текущих ценах по сравнению с 2023 г.). Их общий объем достиг 6,7 трлн руб.

Вложения в цифровую экономику в 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составят 7,1 трлн руб. (+6,5% к уровню 2024 г.).

Благодаря опережающей динамике годовых расходов на цифровизацию (за пять лет в 1,7 раза) их отношение к ВВП выросло с 3,1% в 2023 г. до 3,3% в 2024 г.

Основной объем затрат на цифровую экономику формируют организации, в основном за счет собственных средств (в 2024 г. — 87 5%). Вложения компаний в цифровизацию в 2024 г. превысили уровень 2023 г. на 29,3% (в текущих ценах), что объясняется скачком спроса на ИКТ-оборудование и ПО в рамках продолжающегося импортозамещения. Итоги 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, покажут сохранение положительной динамики, однако годовой прирост составит порядка 6% (в текущих ценах). Помимо эффекта высокой базы 2024 г., на замедление также повлияло снижение среднего курса доллара на 10%, что отразилось на стоимости импортируемого ИКТ-оборудования.

Основные за последние пять лет изменения в структуре внутренних затрат организаций на цифровые технологии заключаются в росте доли расходов на ПО (лицензии), его адаптацию и доработку собственными силами (с 18% в 2020 г. до 23% в 2024 г.), прежде всего за счет приобретения готового российского ПО (рост в 3,8 раза), при постепенном снижении доли затрат на покупку машин и оборудования, их ремонт и обслуживание, выполненные собственными силами (с 46% до 33%) и оплату услуг связи (с 21% до 7%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще