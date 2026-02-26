Динамика затрат на развитие цифровой экономики (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал на основе данных официальной статистики за пять лет динамику валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в России. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализируемые затраты включают: связанные с внедрением и использованием цифровых технологий затраты организаций (расходы на приобретение машин и оборудования, ПО (лицензий), цифрового контента, оплату труда ИКТ-специалистов и услуг связи, обучение сотрудников, проведение научных исследований и разработок, др.); расходы населения на цифровые товары и услуги.

Главные выводы

В 2024 г. зафиксирован максимальный за последние пять лет годовой прирост затрат на развитие цифровой экономики (+1,2 трлн руб., или +22% в текущих ценах по сравнению с 2023 г.). Их общий объем достиг 6,7 трлн руб.

Вложения в цифровую экономику в 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составят 7,1 трлн руб. (+6,5% к уровню 2024 г.).

Благодаря опережающей динамике годовых расходов на цифровизацию (за пять лет в 1,7 раза) их отношение к ВВП выросло с 3,1% в 2023 г. до 3,3% в 2024 г.

Основной объем затрат на цифровую экономику формируют организации, в основном за счет собственных средств (в 2024 г. — 87 5%). Вложения компаний в цифровизацию в 2024 г. превысили уровень 2023 г. на 29,3% (в текущих ценах), что объясняется скачком спроса на ИКТ-оборудование и ПО в рамках продолжающегося импортозамещения. Итоги 2025 г., по предварительной оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, покажут сохранение положительной динамики, однако годовой прирост составит порядка 6% (в текущих ценах). Помимо эффекта высокой базы 2024 г., на замедление также повлияло снижение среднего курса доллара на 10%, что отразилось на стоимости импортируемого ИКТ-оборудования.

Основные за последние пять лет изменения в структуре внутренних затрат организаций на цифровые технологии заключаются в росте доли расходов на ПО (лицензии), его адаптацию и доработку собственными силами (с 18% в 2020 г. до 23% в 2024 г.), прежде всего за счет приобретения готового российского ПО (рост в 3,8 раза), при постепенном снижении доли затрат на покупку машин и оборудования, их ремонт и обслуживание, выполненные собственными силами (с 46% до 33%) и оплату услуг связи (с 21% до 7%).